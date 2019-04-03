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New Holland TR5 Electro Command Polatlı’da çiftçilerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 16:46 | Son Güncelleme

New Holland’ın Polatlı Bayisi Üstünler Tarım, Türkiye’nin ilk yarı otomatik transmisyona sahip yerli üretim traktörü TR5 Electro Command’i bölge çiftçileriyle bir araya getirdi - TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Rehda Cem Akyüz: - "Çiftçilerimizle böyle farklı platformlarda bir araya gelebilmekten ve onların yoğun ilgisini görmekten dolayı son derece mutluyuz"

İSTANBUL (AA) - New Holland’ın Polatlı Bayisi Üstünler Tarım,
Türkiye’nin ilk yarı otomatik transmisyona sahip yerli üretim traktörü TR5 Electro Command’i bölge çiftçileriyle bir araya getirdi.

TürkTraktör açıklamasına göre, TürkTraktör Türkiye’de üretilen ilk yarı otomatik şanzımanlı yerli traktörünü mart ayında pazara sundu.

New Holland Polatlı Bayisi Üstünler Tarım ile birlikte düzenlenen özel tanıtım etkinliğinde New Holland TR5 Electro Command, bölge çiftçileriyle buluştu.

Yoğun ilgi gösterilen etkinlikte çiftçiler, ileri şanzıman teknolojisini günümüz ihtiyaçlarıyla buluşturan, ilk yerli üretim yarı otomatik transmisyon sayesinde kullanıcısına sunduğu vites seçenekleri ve kullanım kolaylığıyla hem zamandan hem yakıttan ciddi tasarruf edilmesine yardımcı olan TR5 Electro Command’i yakından incelenme fırsatı yakaladı.

- "TR5 Electro Command’i de birebir deneyimleme fırsatı sunuyoruz"

TürkTraktör Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Rehda Cem Akyüz, çiftçilerin son teknolojiye sahip traktörleri yakından görebilme ve inceleme fırsatı yakaladıklarını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugün, Aksaray, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Eskişehir Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Erzurum ve Konya illerini kapsayan tanıtım etkinliklerimizin ikinci durağında bulunuyoruz. Bu etkinliğimizde bizimle bir araya gelen çiftçilerimize tarım alanındaki son gelişmeleri aktarırken, geçtiğimiz ay Konya Tarım Fuarı’nda lansmanını yaptığımız ve Türkiye’nin ilk yarı otomatik şanzımanlı yerli üretim traktörü olan New Holland TR5 Electro Command’i de birebir deneyimleme fırsatı sunuyoruz. Çiftçilerimizle böyle farklı platformlarda bir araya gelebilmekten ve onların yoğun ilgisini görmekten dolayı son derece mutluyuz ve bizlere her zaman sağladığı destekle yanımızda olan Polatlı bayimiz Üstünler Tarım’a çok teşekkür ediyoruz."

Etkinliğe ev sahipliği yapan New Holland Bayisi Üstünler Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Üstün de etkinlikle ilgili olarak şunları kaydetti:

"Verimli ve yüksek performanslı traktörleri, teknolojik tarımsal çözümleriyle New Holland çiftçilerimizin hayatını her anlamda kolaylaştırıyor. Bugün ise üstün konforuyla ve ergonomisiyle dikkati çeken, çok yeni bir ürün olan TR5 Electro Command’ı çiftçilerimizle buluşturduk. İlk kez geçen ay tanıtımı yapılan New Holland TR5 Electro Command‘i onların beğenilerine sunmaktan ve çiftçilerimize bu ürünümüzü yakından görme olanağı sağlayabilmekten dolayı son derece memnunuz."

Açıklamada verilen bilgilere göre, TürkTraktör 2017 yılında, traktör kazalarında yaşanan kayıpları azaltmak ve bu konuya yönelik farkındalığı artırmak amacıyla başlattığı "Bilinçli Çiftçi Güvenli Tarım" sorumluluk projesi kapsamında bu yıl da saha eğitimlerini sürdürüyor.

Traktör ve ekipmanların en doğru sürüş ile kullanımı konusunda gerekli bilinci oluşturmak üzere başlatılan projeyle bugüne dek dijitalde ve sahada 15 bin’den fazla kişiye ulaşılarak güvenli sürüş eğitimleri verildi.

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New Holland TR5 Electro Command

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