New Holland TR5 Electro Command Polatlı’da çiftçilerle buluştu

Yoğun ilgi gösterilen etkinlikte çiftçiler, ileri şanzıman teknolojisini günümüz ihtiyaçlarıyla buluşturan, ilk yerli üretim yarı otomatik transmisyon sayesinde kullanıcısına sunduğu vites seçenekleri ve kullanım kolaylığıyla hem zamandan hem yakıttan ciddi tasarruf edilmesine yardımcı olan TR5 Electro Command’i yakından incelenme fırsatı yakaladı.

"Bugün, Aksaray, Ankara, İzmir, Tekirdağ, Eskişehir Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Erzurum ve Konya illerini kapsayan tanıtım etkinliklerimizin ikinci durağında bulunuyoruz. Bu etkinliğimizde bizimle bir araya gelen çiftçilerimize tarım alanındaki son gelişmeleri aktarırken, geçtiğimiz ay Konya Tarım Fuarı’nda lansmanını yaptığımız ve Türkiye’nin ilk yarı otomatik şanzımanlı yerli üretim traktörü olan New Holland TR5 Electro Command’i de birebir deneyimleme fırsatı sunuyoruz. Çiftçilerimizle böyle farklı platformlarda bir araya gelebilmekten ve onların yoğun ilgisini görmekten dolayı son derece mutluyuz ve bizlere her zaman sağladığı destekle yanımızda olan Polatlı bayimiz Üstünler Tarım’a çok teşekkür ediyoruz."

Etkinliğe ev sahipliği yapan New Holland Bayisi Üstünler Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Üstün de etkinlikle ilgili olarak şunları kaydetti:

"Verimli ve yüksek performanslı traktörleri, teknolojik tarımsal çözümleriyle New Holland çiftçilerimizin hayatını her anlamda kolaylaştırıyor. Bugün ise üstün konforuyla ve ergonomisiyle dikkati çeken, çok yeni bir ürün olan TR5 Electro Command’ı çiftçilerimizle buluşturduk. İlk kez geçen ay tanıtımı yapılan New Holland TR5 Electro Command‘i onların beğenilerine sunmaktan ve çiftçilerimize bu ürünümüzü yakından görme olanağı sağlayabilmekten dolayı son derece memnunuz."