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O eyalete ilk kez Türk köken bir emniyet müdürü!

DÜNYA HABERLERİ  | 05.02.2020 16:35 | Son Güncelleme

ABD’de Türklerin yoğun olarak yaşadığı New Jersey eyaletindeki Paterson şehrine ilk kez Türk kökenli bir emniyet müdürü atandı. İbrahim Mike Baycora, 32 yıldır emniyet teşkilatında görev yapıyor.

O eyalete ilk kez Türk köken bir emniyet müdürü!

ABD’nin New Jersey eyaletindeki Paterson Polis Teşkilatı'nda 32 yıldır görev yapan İbrahim Mike Baycora, Paterson Belediyesinde düzenlenen törenle yemin ederek, resmen görevine başladı.

Türk diplomatik misyonundan temsilcilerin yanı sıra, New York ve New Jersey’de yaşayan Türk toplumu üyeleri, Paterson yönetiminden üst düzey yetkililer ve Baycora’nın ailesi ve yakınlarının katıldığı yemin töreni, Amerikan milli marşı ile başladı.

"BAYCORA BİR AMERİKAN RÜYASIDIR"

Törende bir konuşma yapan Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh, Amerika’da bugün tarih yazdıklarını belirterek, “Baycora, Paterson şehrinin ilk Türk, ilk Müslüman, ilk kimya mühendisi eğitimli emniyet müdürü oluyor” dedi.

Sayegh, Baycora’nın uzun yıllar polis teşkilatında süren gayretlerinden dolayı bu görevi hak ettiğini belirterek, “Baycora, bir Amerikan rüyasıdır, bugün geldiği konuma kendi çabası ile gelmiştir. Bu Paterson’ın zaferidir, Amerika’yı evi bilen göçmenlerin zaferidir” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
mike baycora New Jersey Paterson ABD Türk kökenli

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