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New Jersey’da salgın 7 can aldı

24.10.2018 17:26 | Son Güncelleme

ABD'nin New Jersey eyaletinde, bir bakım ve rehabilitasyon merkezinde başlayan virüs salgınında 7 çocuk hayatını kaybetti. Eyalet Sağlık Departmanı, Passaic bölgesinde yer alan Wanaque bakım merkezinde, 18 yaşın altındaki çocuklara adenovirüs bulaştığını açıkladı

New Jersey’da salgın 7 can aldı

ABD'nin New Jersey eyaletinde, bir bakım ve rehabilitasyon merkezinde başlayan virüs salgınında 7 çocuk hayatını kaybetti.

Eyalet Sağlık Departmanı, Passaic bölgesinde yer alan Wanaque bakım merkezinde, 18 yaşın altındaki çocuklara adenovirüs bulaştığını açıkladı.

Virüs nedeniyle 11 çocuğun halen tedavi altında olduğu bildirilirken, merkeze hasta kabul edilmeyeceği de vurgulandı.

Soğuk algınlığına benzer belirtileri olan adenovirüs, aslında hafif bir hastalığa neden oluyor. Ancak özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan çocuklarda ve gençlerde ölümle sonuçlanabiliyor.

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