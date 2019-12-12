New Jersey'de 6 kişinin öldüğü çatışma "iç terör" kapsamına alındı

ABD’nin New Jersey eyaletindeki Jersey City'de önceki gün çıkan ve 6 kişinin öldüğü çatışmanın "iç terörizm" kapsamında incelendiği belirtildi.

New Jersey Başsavcısı Gurbir Grewal, yapılan ön incelemelerde, 47 ve 50 yaşındaki iki saldırganın Yahudilere ait koşer dükkanını hedef seçtiğinin anlaşıldığını duyurdu.

Grewal, "Şüphelilerin Yahudilere ve kolluk kuvvetlerine karşı nefret besleyen görüşleri olduğuna inanıyoruz." dedi.

Başsavcı, çatışmanın bir polisin öldürüldüğü bir mezarlığın yanında başlamasından dolayı ilk önce saldırıya yönelik anti-semitik bağ kurmaktan kaçındığını ancak saldırganların daha sonra doğrudan 1,5 km uzaklıktaki koşer dükkanına giderek birkaç dakika içinde içeride 3 kişiyi öldürdüklerine işaret etti.

Olay yerine akın eden güvenlik güçleri ile 3 saat çatışan ve ölü olarak ele geçirilen saldırganlara ait dükkanda ikisi AR-15 ve 12 ayar av tüfeği olmak üzere 4 silah bulunduğu kaydedildi.

- "Siyah İbrani Yahudi" grubuna ilgi duydukları iddiası

Grewal, iki saldırganın sosyal medya hesaplarındaki incelemeleri sonucu, "Siyah İbrani Yahudi" (Black Hebrew Israelite) adlı dini bir gruba ilgi duyduğunun anlaşıldığını aktardı.