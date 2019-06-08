New Jersey'de 'Ay Yıldız' İçin Top Koşturuyorlar

ABD'nin New Jersey eyaletinde Türklerin kurduğu Moonstar (Ay yıldız) futbol akademisi, üç farklı takımla New Jersey Erkekler Futbol Ligi'nde (USLNJ) mücadele ediyor. Oyuncularının çoğunluğunu Clifton ve Paterson bölgelerinde yaşayan Türkler’in oluşturduğu takımlarda az sayıda Türk olmayan futbolcu da forma giyiyor. Moonstar Futbol Akademisi, sportif rekabetin yanı sıra Türk toplumunu bir araya getirmeyi ve spora yönlendirmeyi de amaçlıyor. Takımlarda daha önce Türkiye'de ve ABD'deki liglerde profesyonel olarak oynamış futbolcuların yanı sıra amatör oyuncular da yer alıyor. Saha ve hakem ücreti gibi birçok gideri kendi ceplerinden karşılayan futbolcular, hem iş çevrelerinden sponsor hem de takımlarda forma giyecek genç oyuncu arayışında. Moonstar ekibi, Clifton'daki sahalarında oynadıkları bir karşılaşmanın ardından kuruluş amaçlarını ve hedeflerini VOA Türkçe'ye anlattı. ''Temel amaç futbol oynamak'' Moonstar Akademi'nin kurucularından Osman Beyazkan, genç yaşlara hitap etmeyi amaçladıklarını söylüyor:

“Moonstar Spor Akademisi olarak 2015 yılında kurulduk. Kendi organizasyonumuz. Daha değişik planlar yaparak kuruldu. Biraz daha genç yaşlara hitap etmek açısından. Biraz finansal problemlerden dolayı yapamadık ama planlarımız onlar. O amaçla kurduk Moonstar Akademiyi. Daha önce değişik sponsor isimlerde, değişik ‘business company’lerin isimlerinde değişik liglerde mücadele ettik ama futbol grubumuz hep aynı, isimler aynı. Futbola gönül veren isimler, daha önce Türkiye'de oynamış insanlar var. Burada değişik liglerde, üniversitelerde oynamış arkadaşlar var. Tabi yaşlandılar. Şu anda buradaki takımımız “over 40” yani 40 yaş üstü takımımız ama 30 yaş üstü takımımız var. Alt liglerde oynayan takımlarımız var. Çocuklarımız değişik liglerde oynuyor. Ama temel amaç futbol oynamak.” İsim konusunda Türk bayrağından esinlenilmiş 2015 yılında kurulan Moonstar Akademisi'ne bu isim ay yıldızlı Türk bayrağından esinlenerek konulmuş. Liglerde, anavatanlarının isim ya da sembollerini kullanan başka takımlar da bulunuyor.

Kuruculardan Özcan Güngör, sponsor sıkıntısı yaşadıklarını vurgulayarak destek beklediklerini belirtiyor: “Biz Moonstar'ı kurarken 5-6 arkadaştık. Konuştuk, düşündük isim ne olsun derken en mantıklısı bize Moonstar olarak geldi. Gayet de güzel, bayrağımızı anımsatıyor. O yüzden Moonstar olarak gidiyoruz. Kramponları falan herkes kendisi temin ediyor ama formaları kendimiz iki sene önce bir sponsor bulduk. O sponsor oldu bize formaları yaptırdık. Ve şu anda da kendi çarkımızı kendimiz çeviriyoruz yani. O yüzden varsa sponsor olmak isteyenler bize ulaşabilirler.” ABD futbolunda farklı lig kategorileri bulunuyor ABD'de futbol, daha popüler sporlar olan basketbol, Amerikan futbolu ve beyzbolun gerisinde kalıyor. Liglerin çoğu özel kuruluşların kontrolunda. Eyaletlerde yaş gruplarına göre çeşitli lig ve kupa organizasyonları bulunuyor. Forvet oyuncusu Mustafa Durmuş, oynadıkları ''Premier Division''ın New Jersey eyaletindeki en düzgün lig olduğunu anlatıyor: “Şu anda bizim oynadığımız lig New Jersey'de over 40 (40 yaş üstü) ligi olarak geçiyor. Organizasyon olarak ve kurulum olarak 15-20 yıldır var bu lig. Ve profesyonellik anlamında, organizasyon anlamında en düzgün liglerden birisi. New Jersey'de buna benzer amatör şeyler var. Genç takım var, open lig var. Over 30 (30 yaş üstü) ligi var. Bizim genç ligde takımımız vardı. Over 30'de (30 yaş üstü) hala devam ediyor. Over 40'de iki tane takımımız var. Ama dediğim gibi bizim oynadığımız lig New Jersey'deki en düzgün, profesyonel, organizasyonu düzgün olan bir lig. Bizim diğer bir takım daha var. İkinci takım 12 yıldır bu ligde oynuyor. Biz 4-5 yıldır Premier Division'da en üst ligdeyiz şu anda. Ama New Jersey'deki genel şeyler burada hep amatör takımlardan kurulu. Kişisel insanların yaptığı bir organizasyon. Böyle 4-5 tane daha lig var New Jersey'de. Biz en düzgün burası olduğu için burada oynayıp burada devam ediyoruz.”

Futboldan para kazanmayan oyuncuların değişik meslekleri var Futbolcular sportif faaliyetlerden herhangi bir gelir elde etmiyor. Dolayısıyla antrenman ve maçlara kendi normal işlerinden fedakarlık ederek katılıyor. Oyunculardan Kadir Demirbaş, herkesin maç ve antrenmanlar için ekstra zaman ayırdığını söylüyor: “Burada hepimiz değişik mesleklerle uğraşıyoruz. Hafta ortası antrenman yapıyoruz haftasonları maçımız var. İnşaat işi yapanlar var, araba tamirciliği yapanlar var. Ne bileyim limuzin işi yapanlar var. Çok geniş bir aileyiz. Yani herkes değişik mesleklerden. Zamanında futbol oynamışlar var, aramıza yeni katılanlar var. Yani mutluyuz hep beraber güzel günler görmeyi ümit ediyoruz. Herkesin değişik farklı işleri var ama buraya da fedakarlık yapıp geliyoruz yani.” ​Sosyal etkinlikler de düzenliyorlar Moonstar Futbol Akademisi, antrenman ve maçlar dışında Türk toplumunu bir araya getirmek için de ortam sağlıyor. ​ Oyunculardan Muhammet Mintaş, tüm Türk toplumunu kendilerine katılmaya davet ediyor: