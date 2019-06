New Jersey'de 'Ay Yıldız' İçin Top Koşturuyorlar

Kuruculardan Özcan Güngör, sponsor sıkıntısı yaşadıklarını vurgulayarak destek beklediklerini belirtiyor:

“Biz Moonstar'ı kurarken 5-6 arkadaştık. Konuştuk, düşündük isim ne olsun derken en mantıklısı bize Moonstar olarak geldi. Gayet de güzel, bayrağımızı anımsatıyor. O yüzden Moonstar olarak gidiyoruz. Kramponları falan herkes kendisi temin ediyor ama formaları kendimiz iki sene önce bir sponsor bulduk. O sponsor oldu bize formaları yaptırdık. Ve şu anda da kendi çarkımızı kendimiz çeviriyoruz yani. O yüzden varsa sponsor olmak isteyenler bize ulaşabilirler.”

ABD futbolunda farklı lig kategorileri bulunuyor

ABD'de futbol, daha popüler sporlar olan basketbol, Amerikan futbolu ve beyzbolun gerisinde kalıyor. Liglerin çoğu özel kuruluşların kontrolunda. Eyaletlerde yaş gruplarına göre çeşitli lig ve kupa organizasyonları bulunuyor.

Forvet oyuncusu Mustafa Durmuş, oynadıkları ''Premier Division''ın New Jersey eyaletindeki en düzgün lig olduğunu anlatıyor:

“Şu anda bizim oynadığımız lig New Jersey'de over 40 (40 yaş üstü) ligi olarak geçiyor. Organizasyon olarak ve kurulum olarak 15-20 yıldır var bu lig. Ve profesyonellik anlamında, organizasyon anlamında en düzgün liglerden birisi. New Jersey'de buna benzer amatör şeyler var. Genç takım var, open lig var. Over 30 (30 yaş üstü) ligi var. Bizim genç ligde takımımız vardı. Over 30'de (30 yaş üstü) hala devam ediyor. Over 40'de iki tane takımımız var. Ama dediğim gibi bizim oynadığımız lig New Jersey'deki en düzgün, profesyonel, organizasyonu düzgün olan bir lig. Bizim diğer bir takım daha var. İkinci takım 12 yıldır bu ligde oynuyor. Biz 4-5 yıldır Premier Division'da en üst ligdeyiz şu anda. Ama New Jersey'deki genel şeyler burada hep amatör takımlardan kurulu. Kişisel insanların yaptığı bir organizasyon. Böyle 4-5 tane daha lig var New Jersey'de. Biz en düzgün burası olduğu için burada oynayıp burada devam ediyoruz.”