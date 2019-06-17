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New Jersey'de ebru sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 00:02 | Son Güncelleme

New Jersey'de ebru sergisi açıldı

ABD'de Türklerin yoğun yaşadığı bölgelerden olan New Jersey eyaletinin Paterson kentinde açılan ebru sergisi ilgi gördü.

Türk Ebru Sanatı Atölyesi tarafından Paterson Müzesinde açılan "Yansımalar" sergisine, Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh, Prospect Park Belediye Başkanı Mohamed T. Khairullah, bölgedeki yerel temsilciler, Türk ve Amerikan sanatseverler katıldı.

AA muhabirine açıklama yapan Türk Ebru Sanatı Atölyesi kurucusu ve serginin organizatörü ödüllü ebru sanatçısı Rabia K. Gündoğdu, 13 öğrencisi ile ABD'de açtıkları bu ilk sergide 50 eserin sergilendiğini belirtti.

ABD'de 2017'den bu yana ebru sanatı üzerine dersler veren Gündoğdu, "Geleneksel usuller içinde usta çırak ilişkisi ile bu sanatı ABD'de yaşatmaya, öğretmeye ve daha çok insana ulaştırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Gündoğdu, daha ilk günden sergiyi başka şehirlerde de açmaları için teklifler aldıklarını söyledi.

Peterson Belediye Başkanı Sayegh de sergiyi çok beğendiğini belirterek, "Birbirinden güzel, harika çalışmalar. Hayran kaldım. Türklere hayranım, her işi güzel yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Sayegh'e Osmanlı kaftanı desenli bir ebru çalışması hediye edildi.

Sergi, 16-27 Haziran'da açık olacak.

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Anahtar Kelimeler:
New Jersey Paterson Türk Ebru Sanatı Atölyesi

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