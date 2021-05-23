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New Jersey’de Evde Düzenlenen Partiye Saldırı

23.05.2021 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’nın New Jersey eyaletinde bir evde düzenlenen partide silah ateşlendi. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı

New Jersey’de Evde Düzenlenen Partiye Saldırı

Amerika’nın New Jersey eyaletinde bir evde düzenlenen partide silah ateşlendi. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Yaşamını yitirenlerden birinin 30, diğerinin de 25 yaşında bir kadın olduğu belirtildi.

Yaralı 12 kişinin çeşitli hastanelerde tedavi altında olduğu kaydedilirken, saldırganı bulma çalışmaları devam ediyor.

Bölgede yaşayanlar en az 15 silah sesi duyduklarını belirtiyor.

New Jersey Valisi Phil Murphy, olayı “korkunç” olarak niteledi.

Murphy, eyalet genelinde silah karşıtı yasalar çıkartılması için çaba harcayacaklarının mesajını verdi. Vali, “topluluklar bunu yaşamamalı” ifadesini de kullandı.

Amerika’da özellikle salgın dönemi kısıtlamaların kaldırılmaya başlamasıyla ülke genelinde silahlı saldırılarda artış dikkat çekiyor.

Demokratlar daha katı silah yasalarının kabul edilmesinden yana ancak Cumhuriyetçiler buna karşı çıkıyor.

Kongre’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde bu konuda iki yasa tasarısı kabul edilmiş durumda ancak bu yasa tasarılarının Senato’da kabul edilmesi beklenmiyor.

100 üyeli Senato’da 50 Cumhuriyetçi ve 50 Demokrat üye yer alıyor ve önemli yasa tasarılarının kabul edilmesi için 60 oya ihtiyaç duyuluyor.

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