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New Jersey’de Silahlı Sesleri: SWAT Timi Devrede

10.12.2019 22:47 | Son Güncelleme

ABD’nin New Jersey eyaletindeki Jersey City bölgesinde yoğun silah sesleri geldiği ihbarına polis ağır silahlı SWAT timiyle müdahale etti. Bölgede devam eden güvenlik tehdidi nedeniyle polis tarafından adeta kuşatıldı

New Jersey’de Silahlı Sesleri: SWAT Timi Devrede

ABD’nin New Jersey eyaletindeki Jersey City bölgesinde yoğun silah sesleri geldiği ihbarına polis ağır silahlı SWAT timiyle müdahale etti.

New York’ta Hudson nehrinin hemen karşı kıyısında yer alan Jersey City’de yerel saatle öğlen 2’de silah sesleri yükseldi. Polis çevredeki tüm yolları yaya ve araç trafiğine kapattı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, sivil giyimli kalabalık bir komando birliği, silah seslerinin geldiği noktaya ilerliyor.

Art arda patlayan silahların saldırganın silahından mı çıktığı yoksa ona yanıt veren güvenlik güçlerinden mi geldiği bilinmiyor.

Silahlı saldırganın hala yakalanamadığı, bölgede tehdidin sürdüğü bildiriliyor.

Silah seslerinin yükseldiği bölgede bir Katolik kilisesi, Koşer market ve kuaför bulunuyor.

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