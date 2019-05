New Jersey'de Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali

Paterson Belediye Başkanı Sayegh de bölgelerinde yaşayan Türk toplumuyla gurur duyduklarını belirterek, ilk kez bu yaz Türkiye'ye gideceğini ve çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından New Jersey Akba Karaçay Derneğini temsil eden çocuklar ve gençler halk dansları gösterisi sundu. Türkiye'den gelen şarkıcıların seslendirdiği şarkılara eşlik eden katılımcılar Türk bayrakları salladı.

New Jersey Maarif Okulunda öğretmenlik yapan Beyhan Doğan, AA muhabirine, "Türkleri böyle bir arada görmek olağanüstü bir duygu, zaten ülkemize hasretiz, gurbetteyiz, bu kadar insanı bir arada görmek, bayrağımızı dalgalandırmak gurur verici." dedi.

Festival alanında pek çok Türk şirketi ve sivil toplum kuruluşu stant açtı, katılımcılara Türk yemekleri ikram edildi.

Türk diplomatların Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmesine tepki amacıyla New York sokaklarında protesto yürüyüşü olarak başlayan, daha sonra Türk kültürünün tanıtımı için festival haline getirilen Türk günü yürüyüşleri her yıl başta New York ve New Jersey olmak üzere Amerika'nın çeşitli şehirlerinde düzenleniyor.