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New Jersey'deki silahlı çatışmada biri polis, 6 kişi öldü

11.12.2019 13:01 | Son Güncelleme

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Jersey City kentinde yaşanan silahlı çatışmalarda, biri polis altı kişi öldü. İki silahlı saldırganın kendilerini bir dükkana kapatıp, barikat kurmalarıyla çıkan çatışmayla sonuçlanan olayda iki polis de yaralandı.

New Jersey'deki silahlı çatışmada biri polis, 6 kişi öldü

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Jersey City kentinde yaşanan silahlı çatışmalarda, biri polis altı kişi öldü.

İki silahlı saldırganın kendilerini bir dükkana kapatıp, barikat kurmalarıyla çıkan çatışmayla sonuçlanan olayda iki polis de yaralandı.

Çevredeki okullar ve işletmeler geçici olarak kapatıldı.

Olayın nedeni henüz bilinmiyor ve yetkililer bir terör saldırısı olmadığına inandıklarını söylüyor.

Ölen polis memurlarından birinin 39 yaşındaki Joseph Seals olduğu, ruhsatsız silahlara el konulmasını öngören eyalet çapındaki programın bir parçası olduğu kaydedildi.

Jersey City Emniyet Müdürü Mike Kelly, Seals'in "silahların sokaklardan toplanmasında önde gelen bir polis memuru olduğunu" söyledi.

Onlarca silahlı polis operasyonda görev aldı.

Kelly, çatışmaların bir mezarlıkta başladığını söylerken, ABD medyası polis ve şüpheliler arasındaki tartışmanın bir cinayet soruşturmasıyla bağlantılı olduğunu bildirdi. Ancak bu bilgi yetkili makamlarca doğrulanmadı.

Kelly, polise derhal "yüksek kalibreli bir tüfekle ateş altına alındığını ve Seals'in adı açıklanmayan iki zanlıya yaklaştığı sırada öldürüldüğüne inandıklarını belirtti.

İkilinin, bir minibüsle kaçıp bir koşer süpermarkete sığındıkları, burada dört saat polis ve federal yetkililerle çatışan zanlıların yüzlerce el ateş ettiği kaydedildi.

Polis, ikilinin öldürülmeden önce dükkandaki üç kişiyi öldürdüğüne inanıyor. Dükkandan sağ kurtulan bir kişi de tedavi altına alındı.

Polis, marketeki üç kişinin zanlılar tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

Kelly ayrıca, şüphelilerin kullandığı minibüste bir "yanıcı cihaz" bulunduğunu ve etkisiz hale getirildiğini anlattı.

Eyalet Valisi Phil Murphy de "Bildiklerimize sayanarak söylüyoruz. Kamu güvenliğine yönelik bugünkü olayla bağlantılı bir tehdit yok. Jersey City ve tüm New Jersey eyaleti için inanılmaz derecede zor bir gün oldu." dedi.

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