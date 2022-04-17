New Mexico’da Orman Yangınları

Amerika’nın New Mexico eyaletindeki orman yangınlarını kontrol altına alma çabaları sürüyor. İki kişinin hayatını kaybettiği yangınlarda 200’den fazla ev de kül oldu.

Ruidoso’da rüzgar etkisini azaltsa da yine de söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor.

Bununla birlikte yetkililer bazı bölgeler için tahliye emrini kaldırdı.

Yetkililer yangının daha yayılmasının önlenmesi için gerekli adımların atıldığını belirtiyor.

Yangın nedeniyle 18 kişinin yaşadığı bölgeye elektrik yeniden sağlansa da bazı evlerde hala elektrik yok.

Uzmanlar daha sıcak ve kuru hava koşullarının yangınları arttırdığını belirtiyor. Uzmanlar ayrıca insan kaynaklı iklim değişikliğinin de bunda etkisi olduğunu kaydediyor.

Eyalette birden fazla orman yangını devam ediyor. Nogal Kanyonu’ndaki yangın nedeniyle bölge halkı için tahliye emri verildi.

Ruidoso New Mexico tarihinde en büyük orman yangınına sahne olmuş bölge.

Bölgede 10 yıl önce meydana gelen orman yangınında 240’tan fazla ev kül olmuştu. Yangın yıldırım çarpması sonucu başlamıştı.

