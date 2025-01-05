HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. New Orleans saldırısında yeni gelişme! ABD ve Avrupa'da daha önce kullanılmamış bir bileşimle patlayıcıyı üretmiş

New Orleans saldırısında yeni gelişme! ABD ve Avrupa'da daha önce kullanılmamış bir bileşimle patlayıcıyı üretmiş

05.01.2025 19:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans şehrinde, yılbaşı gecesi düzenlenen ve 14 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ABD basınının üst düzey emniyet yetkililerine dayandırdığı haberlerde, saldırıyı düzenleyen Shamsud-Din Jabbar'ın ABD ve Avrupa'da daha önce hiç kullanılmamış bir bileşimle patlayıcı ürettiği belirtildi.

New Orleans saldırısında yeni gelişme! ABD ve Avrupa'da daha önce kullanılmamış bir bileşimle patlayıcıyı üretmiş

ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans şehrinde yılbaşı gecesi pikapla kalabalığın arasına dalan Shamsud-Din Jabbar'ın saldırıda kullanmak üzere nadir bir bileşimle el yapımı patlayıcı (EYP) hazırladığı ortaya çıktı.

AA-20250102-36640991-36640986-ABDNIN_NEW_ORLEANS_SEHRINDEKI_ARACLI_SALDIRIDA_OLENLERIN_SAYISI_15E_YUKSELDI

DAHA ÖNCE KULLANILMAMIŞ BİR BİLEŞİM

ABD basınının üst düzey emniyet yetkililerine dayandırdığı haberlerde, Jabbar'ın hazırladığı EYP'lerin ABD ve Avrupa'da daha önce hiç kullanılmamış bir bileşimle hazırlandığı ifade edildi. Haberlerde, saldırıda patlamayan EYP'lerin daha önce ABD ya da Avrupa'da hiçbir terör saldırısında kullanılmamış bir patlayıcı bileşimiyle oluşturulduğu belirtilerek, Jabbar'ın patlayıcı bileşimi nasıl öğrendiği ve bunu nasıl oluşturduğunun henüz bilinmediği aktarıldı.

AA-20250102-36647166-36647160-ABDNIN_NEW_ORLEANS_SEHRINDEKI_ARACLI_SALDIRI_SONRASI_GENIS_GUVENLIK_ONLEMLERI_ALINDI

Jabbar, yılbaşı gecesi kiraladığı pikapla Bourbon Caddesi'nde eğlenen kalabalığın arasına dalmış, saldırıda 14 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişi de yaralanmıştı. Saldırının ardından Jabbar'ın söz konusu bölgede çeşitli noktala patlayıcı yerleştirdiği ortaya çıkmış, bombalar etkisiz hale getirilmişti. Jabbar'ın evinde yapılan aramada federal yetkililer, garajdaki EYP yapımında kullanıldığına inanılan tehlikeli maddeler bulmuştu. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Birleşik Devletleri saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ferdi Tayfur'un serveti ortaya çıktı! Yarımadası bile var...

Ferdi Tayfur'un serveti ortaya çıktı! Yarımadası bile var...

İzmir'de iğrenç olay! Evin penceresinden içeri bakıp mastürbasyon yaptı

İzmir'de iğrenç olay! Evin penceresinden içeri bakıp mastürbasyon yaptı

Ali Erbaş hakkında bugün çok konuşulan haber Diyanet İşleri'ni harekete geçirdi

Ali Erbaş hakkında bugün çok konuşulan haber Diyanet İşleri'ni harekete geçirdi

İranlı şirket sahibi kadın 16 milyon TL'lik çarptı: Pek de ucuz atlatılmadı

İranlı şirket sahibi kadın 16 milyon TL'lik çarptı: Pek de ucuz atlatılmadı

Bursa'da kan donduran görüntüler! Husumetlisini sokak ortasında defalarca kez bıçakladı

Bursa'da kan donduran görüntüler! Husumetlisini sokak ortasında defalarca kez bıçakladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.