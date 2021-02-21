New Orleans’ta Silah Dükkanında Ateş Açıldı: 3 ölü

Amerika’nın New Orleans kentinde silahlı bir kişi silah dükkanına girdi ve etrafa ateş açtı.

Dükkandaki müşteriler ve çalışanlar da karşılık verdi. Olayda dükkanı girip ateş açan kişiyle birlikte dükkandaki 2 kişi de yaşamını yitirdi.

Yetkililer olay sırasında iki kişinin kurşunlar nedeniyle yaralandığını ve hastanede tedavi altına alındığını belirttiler. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bölge şerifi parçaları bir araya getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Dükkana giren kişinin neden etrafa ateş açtığı netleşmiş değil.

Tyrone Russell olay anında dükkan olanlardan.

Rusell, “Silah sesleri ve bağırışlar duyduk. Polis geldiğinde bize dışarıya kadar eşlik ettiler. Her yerde cam vardı. Korkutucu bir sahneydi” dedi.

