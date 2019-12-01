New Orleans’ta Silahlı Saldırı

Amerika’nın New Orleans kentinde Pazar sabah saatlerinde French Quarter adlı bölgede silah sesleri duyuldu.

Oteller ve alışveriş merkezleriyle bilinen bölgeye kısa sürede polis ekipleri sevkedildi.

Kurşunlara hedef olan 11 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralılardan ikisinin durmunun ağır olduğu belirtiliyor.

Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Saldırının nedeni ya da bir veya daha fazla kişi tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği henüz netleşmiş değil.

