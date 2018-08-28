New Super Mario Bros. U Switch’te nasıl olacak?

Nintendo, 2012 yılında Wii U için New Super Mario Bros. U oyununu satışa sunmuştu. Nintendo daha sonra DLC olarak mekanikleri yenilenmiş New Super Luigi Bros. U ile karşımıza çıkmıştı. Switch için henüz 2D Mario oyunu duyurmayan firma, yeni bir oyun yapmak yerine New Super Mario Bros. U’yu portalayacak gibi görünüyor.
Mario + Rabbids: Kingdom Battle oyununu çıkmadan sızdıran Comic Book, New Super Mario Bros U ve New Super Luigi Bros. U oyunlarının Nintendo Switch‘e port edileceğini açıkladı. 2018 yılı bitmeden duyurulması beklenen bu oyun, 2019 yılında satışa sunulanabilir.
Wii U’daki Pokkén Tournament, Mario Kart 8, Bayonetta 1&2 ve Donkey Kong Country: Tropical Freeze oyunlarını Switch’e port eden Nintendo’nun New Super Mario Bros U‘yu da port etme ihtimali çok yüksek. Tahminlere göre port olacak olan bu oyun New Super Mario Bros. DX olarak isimlendirilecek.
Nintendo’nun Switch’te yeni bir 2D Mario oyununu es geçmeyeceğini düşünüyoruz. 2019 yılında yepyeni 2D Mario’nun Switch için duyurulaması hem satışları olumlu etkileyecek hem de oyuncuları memnun edecektir.
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