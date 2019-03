New York 1. İstanbul 48. Sırada

Time Out Dergisi 2019 yılının dünyada yaşanılacak en iyi şehirlerini belirledi. Dünyanın pek çok ülkesindeki büyük şehirleri araştırma kapsamına alan Time Out ekibi, dünyanın çok sayıdaki farklı ülkelerinde 34 bin kişiye “Dünyanın yaşanılacak en iyi şehri hangisi?” sorusunu sordu.

Kapsamlı olarak yapılan araştırma sonrasında Time Out, dünyanın yaşanılacak en iyi 48 şehrini belirledi. Time Out’un “2019 Yılının Yaşanılacak En İyi 48 Şehri”, listesinin birinci sırasında New York yer aldı. ABD’de, New York dışında dokuz ayrı şehir listede yer aldı.

Türkiye’den ise listeye sadece İstanbul girdi. İstanbul, Time Out’un en iyi şehirler listesinde 48.sırada yer aldı.

Time Out kapsamlı olarak gerçekleştirdiği yaşanılacak en iyi şehir araştırmasında, kent sakinlerine yiyecek, ulaşım, kentte yapacak şeyler, içecek, kültür, gece hayatı, semtlerdeki yaşam, genel mutluluk oranı, kentin rahatlığı, güzelliği, toplum yapısı, kent içi harcamalar ve diğer faktörler hakkında çeşitli sorular sordu.

Time Out’un 2019 Yılının Yaşanılacak Şehirler Listesi şöyle:

1. New York