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New York alarm halinde! Zirve için güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.09.2018 11:44 | Son Güncelleme

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettigi Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurul çalışmaları için, ABD Başkanı Donald Trump'ın da kente gelmesiyle birlikte, New York'ta güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkartıldı.

New York alarm halinde! Zirve için güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı

Dünyanın degişik ülkelerinden çok sayıda devlet ya da hükümet başkanlarının katıldığı BM zirvesi nedeniyle, New York'taki BM Merkezi çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

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BM'ye çıkan ya da kesişen yollar yaya ve araç trafiğine kapatılırken, yalnızca delegasyon taşıyan araçlar ile BM görev kartı olan yayaların geçişine izin verildi.

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ABD Gizli Servisi, FBI ajanları, New York polisi, bomba uzmanları ve bomba köpekleri BM'ye yakın bölgelerde alarm durumuna geçerken, BM Genel Merkezi ve çevresindeki binaların çatılarına, bölgeyi sürekli dürbünlerle izleyen keskin nişancılar yerleştirildi.

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BM'nin bulundugu Manhattan ile Queens semtleri arasındaki Doğu Irmağı da botlarla gezen ve otomatik silahlar taşıyan New York polisi ile Sahil Koruma ekipleri tarafından sürekli denetlendi.

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Birleşmiş Milletler Merkezi'ne çıkışı olan sokaklarda, çelik yelekli, otomatik silahlı polis ve FBI ajanları görev yaptı, bazı sokakların girişi kum yüklü kamyonlar ve iş makineleri ile trafige kapatıldı; polis holikopterleri de havadan güvenlik önlemlerine katıldı.

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ABD Başkani Donald Trump'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, çalışmalarına bugün TSİ 16:00'da başlaması beklenen BM Kurulu'na hitap edecek.

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New York Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi alarm Donald Trump güvenlik önlemleri polis

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