New York Aşıda İkinci Aşamaya Geçiyor

New York’ta öncelikli olarak geçtiğimiz ay sağlık çalışanlarına yapılmaya başlanan Corona virüsü aşısında pazartesi gününden itibaren ikinci aşamaya geçiliyor.

New York Valisi Andrew Cuomo, Pazartesi gününden itibaren 75 yaşın üstündeki kişiler, ilk yardım ekipleri, eğitim görevlileri, güvenlik görevlileri ve toplu taşıma çalışanlarına aşı yapılmaya başlanacağını açıkladı.

Şimdiye kadar 479 bin kişiye aşı yapıldığını belirten Vali Cuomo, virüsün yayılma etkisinin kırılması için çok daha fazla doz aşıya ihtiyaç duyduklarını söyledi. Vali Cuomo, sadece sağlık çalışanlarına yapılacak ilk aşı için bir milyon doza daha ihtiyaç duyduklarını belirtti.

“3 milyon 200 bin kişiye aşı yapmak 14 hafta sürecek”

Eyalete şu anda federal hükümetten haftada 300 bin doz aşı geldiğini kaydeden Cuomo, şu andaki aşı yapılma hızıyla ilk ve ikinci aşamadaki 3,2 milyon kişiye aşı yapmanın en az 14 hafta süreceğini söyledi.

Vali Cuomo, kimlerin aşı olabileceklerini öğrenmeleri için yeni bir uygulama geliştirdiklerini, Pazartesi günü açılacak yeni web sitesi aracılığıyla da bu kişilerin rezervasyon yaptırmak kaydıyla olabileceğini açıkladı.