New York Aşıda İkinci Aşamaya Geçiyor

New York’ta öncelikli olarak geçtiğimiz ay sağlık çalışanlarına yapılmaya başlanan Corona virüsü aşısında pazartesi gününden itibaren ikinci aşamaya geçiliyor.
New York Valisi Andrew Cuomo, Pazartesi gününden itibaren 75 yaşın üstündeki kişiler, ilk yardım ekipleri, eğitim görevlileri, güvenlik görevlileri ve toplu taşıma çalışanlarına aşı yapılmaya başlanacağını açıkladı.
Şimdiye kadar 479 bin kişiye aşı yapıldığını belirten Vali Cuomo, virüsün yayılma etkisinin kırılması için çok daha fazla doz aşıya ihtiyaç duyduklarını söyledi. Vali Cuomo, sadece sağlık çalışanlarına yapılacak ilk aşı için bir milyon doza daha ihtiyaç duyduklarını belirtti.
“3 milyon 200 bin kişiye aşı yapmak 14 hafta sürecek”
Eyalete şu anda federal hükümetten haftada 300 bin doz aşı geldiğini kaydeden Cuomo, şu andaki aşı yapılma hızıyla ilk ve ikinci aşamadaki 3,2 milyon kişiye aşı yapmanın en az 14 hafta süreceğini söyledi.
Vali Cuomo, kimlerin aşı olabileceklerini öğrenmeleri için yeni bir uygulama geliştirdiklerini, Pazartesi günü açılacak yeni web sitesi aracılığıyla da bu kişilerin rezervasyon yaptırmak kaydıyla olabileceğini açıkladı.
“Herkes aşıya eşit ulaşacak hiç kimseye ayrımcılık yapılmayacak”
Vali Cuomo, yeni aşı dozlarının eyalet genelindeki nüfusa orantılı olarak dağıtılacağını, dağıtımda aynı zamanda sosyal eşitliğin de hesaba katılacağını, hiçbir kesimin aşıya ulaşımının diğer kesimlere oranla farklı olmayacağını belirtti.
Vali Cuomo, İngiltere’de ortaya çıkan yeni tip virüsü Jamaikalı ünlü atlet Usain Bolt’a benzeterek, "Gerekli önlemleri almazsak New York’ta bu virüs Usain Bolt gibi koşmaya başlar” dedi.
New York Emniyet Müdürü Corona virüsüne yakalandı
Bu arada, New York Emniyet Müdürü Dermot F. Shea’nın, son yapılan Corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. Shea’nın evinde karantina altında olduğu belirtildi. New York polisi, Shea’nın sağlık durumunun iyi olduğu ve görevini evinden sürdürdüğünü bildirdi.
New York Emniyet Müdürü Shea’nın testinin pozitif çıkması sonrasında yakın temasta bulunduğu birçok üst düzey polise de test uygulandığı belirtildi. New York Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 462 polisin testi pozitif çıkmış, geçtiğimiz yıl 46 polis Corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirmişti.