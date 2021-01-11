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New York Barosu Giuliani'nin Üyeliğinin İptali İçin Harekete Geçti

11.01.2021 23:15 | Son Güncelleme:
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New York Barosu Giuliani'nin Üyeliğinin İptali İçin Harekete Geçti

New York Eyalet Barosu (NYSBA), Başkan Donald Trump’ın kişisel avukatı ve iki dönem kentin belediye başkanlığını yürüten Rudolph Giuliani’nin baro üyeliğinin sonlandırılması için soruşturma başlattı

New York Eyalet Barosu (NYSBA), Başkan Donald Trump’ın kişisel avukatı ve iki dönem kentin belediye başkanlığını yürüten Rudy Giuliani’nin baro üyeliğinin sonlandırılması için soruşturma başlattı.

New York Barosu, 6 Ocak’ta Kongre binasının işgali öncesinde bir konuşma yapan Giuliani’nin, üyelikten çıkartılması konusunda çok sayıda baro üyesinden şikayet aldıklarını belirterek, başlattıkları soruşturmanın seyrine göre karar alacaklarını açıkladı.

New York Barosu, kuruluşlarının bir meslek örgütü olduğunu, Giuliani’nin üyeliğinin sonlandırılması halinde avukatlık ruhsatının sonlanmayacağını kaydetti.

“Başkan Trump tek başına değildi”

New York Barosu, 6 Ocak’taki işgale yol açan kışkırtmanın sadece Trump tarafından yapılmadığını belirterek, Giuliani’yi de suçlandı.

“Trump tek başına hareket etmedi” diyen New York Barosu, iç tüzüklerine göre kuruşlarında ABD hükümetinin devrilmesini savunan hiçbir kimsenin üye olarak kalamayacağını kaydetti; ”Giuliani aleyhine yüzlerce şikayet mektubu aldık. Başlattığımız soruşturmanın sonuçlarına göre karar alacağız” dedi.

New York Eyalet Barosu’nun açıklaması şöyle:

“6 Ocak'ta ABD Kongre Binası'nda meydana gelen ve 2020 başkanlık seçim sonuçlarının değerlendirildiği oturumu sonlandırıp seçmenlerin iradesini alt etmeye kalkan bu kişilerin gerçekleştirdiği ayaklanmayı şiddetle kınıyoruz. Kongre, kendisine yönelik bu saldırının üstesinden geldi. Kongre, Biden ve Harris seçim sonuçlarını tasdik edip anayasal sorumluluğunu yerine getirdi. Başkan Trump, bu korkunç olayın temel nedeni olsa da yalnız değildi. Başkan tek başına hareket etmedi. Kızgın kalabalığın Kongre Binası’na saldırmasından saatler önce, Trump'ın kişisel avukatı olan üyemiz Giuliani, Beyaz Saray'daki binlerce kişiden oluşan kalabalığa hitap ederek başkanlık seçimleri ile Georgia eyaleti Senato ikinci tur seçimlerinde sahtekarlık yapıldığı yönündeki iddialarını yineledi. Ülkenin en büyük gönüllü eyalet barosu olan New York Barosu, hukukun üstünlüğünü savunur. Baro başkanımız Scott M. Karson, Giuliani'nin üyelikten çıkartılıp çıkartılmaması konusunda iç tüzüğümüz çerçevesinde bir soruşturma başlatmıştır. İç tüzüğümüzde, ABD hükümetinin veya herhangi bir eyaletin, bir bölgenin herhangi bir siyasi alt bölümünün zorla veya yasadışı yollarla devrilmesini savunan hiç kimsenin baromuzun üyesi olmayacağını belirtir. Bu karar baromuz için tarihi bir karardır. Demokrasimizin dokusunu bozma niyetinde olanların kalmasına izin veremeyiz”

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