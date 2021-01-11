New York Barosu Giuliani'nin Üyeliğinin İptali İçin Harekete Geçti

New York Eyalet Barosu’nun açıklaması şöyle:

“6 Ocak'ta ABD Kongre Binası'nda meydana gelen ve 2020 başkanlık seçim sonuçlarının değerlendirildiği oturumu sonlandırıp seçmenlerin iradesini alt etmeye kalkan bu kişilerin gerçekleştirdiği ayaklanmayı şiddetle kınıyoruz. Kongre, kendisine yönelik bu saldırının üstesinden geldi. Kongre, Biden ve Harris seçim sonuçlarını tasdik edip anayasal sorumluluğunu yerine getirdi. Başkan Trump, bu korkunç olayın temel nedeni olsa da yalnız değildi. Başkan tek başına hareket etmedi. Kızgın kalabalığın Kongre Binası’na saldırmasından saatler önce, Trump'ın kişisel avukatı olan üyemiz Giuliani, Beyaz Saray'daki binlerce kişiden oluşan kalabalığa hitap ederek başkanlık seçimleri ile Georgia eyaleti Senato ikinci tur seçimlerinde sahtekarlık yapıldığı yönündeki iddialarını yineledi. Ülkenin en büyük gönüllü eyalet barosu olan New York Barosu, hukukun üstünlüğünü savunur. Baro başkanımız Scott M. Karson, Giuliani'nin üyelikten çıkartılıp çıkartılmaması konusunda iç tüzüğümüz çerçevesinde bir soruşturma başlatmıştır. İç tüzüğümüzde, ABD hükümetinin veya herhangi bir eyaletin, bir bölgenin herhangi bir siyasi alt bölümünün zorla veya yasadışı yollarla devrilmesini savunan hiç kimsenin baromuzun üyesi olmayacağını belirtir. Bu karar baromuz için tarihi bir karardır. Demokrasimizin dokusunu bozma niyetinde olanların kalmasına izin veremeyiz”

