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New York Başkonsolosluğu Yeniden Taşınıyor

24.03.2019 02:14 | Son Güncelleme

New York Başkonsolosluğu Manhattan’da başka bir binaya taşınacakları gerekçesiyle faaliyetlerine ara verdiğini açıkladı

New York Başkonsolosluğu Yeniden Taşınıyor

New York Başkonsolosluğu Manhattan’da başka bir binaya taşınacakları gerekçesiyle faaliyetlerine ara verdiğini açıkladı.

New York Başkonsolosluğu konuyla ilgi yaptığı internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından, halen konsolosluk işlemlerini sürdürdükleri binadan bölgede bulunan başka bir binaya taşınacaklarını belirterek, “Saygıdeğer vatandaşlarımız, Başkonsolosluğumuz 28 Mart 2019 tarihinden itibaren adresi aşağıda kayıtlı binada hizmet vermeye başlayacaktır.

New York Başkonsolosluğunun yeni adresi, ‘605 3rd Avenue 30th Floor 10158 New York’. Bu çerçevede, taşınma işlemleri ve sistem kurulum çalışmaları nedeniyle 22-27 Mart 2019 tarihleri arasında konsolosluk hizmeti verilemeyecektir” açıklamasını yaptı.

2013 yılında yıkılacağı açıklanan bina 2017’de yıkıldı

Dışişleri yetkilileri, Türkevi’nin 2013 yılının son aylarında yıkımının başlayacağını ve konsolosluğun geçici bir süre bölgede bulunan başka binalarda hizmet vereceğini açıklamıştı.

On katlı binada bulunan Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği’yle New York Konsolosluğu yine aynı bölgede iki ayrı binaya taşınarak yüksek bedellerle kiralanan farklı katlarda hizmet vermeye başladı.

Türkevi binası için gerekli inşaat izni 2017 yılının Mayıs ayında alındı. Tarihi binanın yıkımı daha önce belirtilen zamandan yaklaşık üç buçuk yıl sonra başladı.

​Yeni binanın 2021 hizmete girmesi bekleniyor

Yeni Türkevi binasının inşaat temelini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Eylül 2017’de düzenlenen törende attı. Erdoğan, yeni Türkevi binasının 36 ay sonra hizmete gireceğini ifade etti.

Geçtiğimiz Kasım ayında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, inşası devam eden yeni Türkevi binasında incelemelerde bulundu. Türkevi inşaatından sorumlu mühendis ve mimarlardan bilgi aldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yeni Türkevi binasının inşaatının tüm güçlüklere rağmen yapıldığını vurgulayarak, “35 katın kaba inşaatı Mayıs ayında bitmiş olacak“ diye konuştu.

2021 yılında hizmete gireceği belirtilen Türkevi binasına taşınması beklenen New York Başkonsolosluğunun, başka bir binaya yeniden taşınacak olması, taşınmanın getireceği yeni mali yükler nedeniyle eleştirildi.

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