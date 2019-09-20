New York Belediye Başkanı ABD Başkanlık Yarışını Bıraktı

Geçen Mayıs ayında ABD başkanlığı için aday adayı olduğunu açıklayan New York’un Demokrat Belediye Başkanı Bill de Blasio, yarıştan çekildiğini açıkladı.

58 yaşındaki Blasio, haber kanalı MSNBC’de yaptığı açıklamada çekilmesinin ana nedeninin Demokrat Parti’nin televizyonda yayınlanan tartışma programlarına katılım için koyduğu kurallar olduğunu söyledi. Blasio, ‘’Bağışçı Sınır o kadar yüksek ki bir çoğumuz istenen rakamlara erişemedik’’ dedi. Kurallara göre adayların televizyon tartışmalarına katılması için 130 bin bağışçı sayısına ulaşması ve anketlerde de yüzde 2 desteğe erişmesi gerekiyor.

58 yaşındaki De Blasio başkan aday adaylığını “Önce Çalışan Sınıf” sloganıyla açıklamıştı. Demokrat Parti’den 24’üncü aday olan De Blasio, video mesajında Başkan Donald Trump’ın durdurulması gerektiğini söylemişti.

De Blasio’nun çekilmesine Trump’dan tepki gecikmedi. Trump Twitter’da, ‘’Yo hayır, gerçekten büyük bir siyasi gelişme. Belki de son yılların en büyük haberi. Anketlerde sıfır çeken ama büyük potansiyeli olan New York’un yarı zamanlı çalışan Belediye Başkanı @BilldeBlasio, şok edici şekilde başkanlık yarışından çekilmiş’’ sözleriyle dalga geçti.