New York Belediye Başkanı Aşırı Güç Kullanan Polis İçin Özür Diledi

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yaz aylarında yaşanan George Floyd protestoları sırasında New York Polis Departmanı’nın (NYPD) protestoculara karşı aşırı güç kullandığı için halktan özür diledi. Belediye Başkanı De Blasio’nun özür açıklaması, New York Soruşturma Dairesi’nin bu sabah yayınladığı 111 sayfalık raporunun ardından geldi.

Siyah Amerikalı George Floyd’ın 25 Mayıs’ta gözaltına alınırken polis nezaretinde ölmesi sadece ABD’nin dünyanın birçok kentinde protestolara neden olmuştu. New York’taki protestolar sırasında polisin aşırı güç kullanımının defalarca görüntülü olarak tespit edilmesine rağmen De Blasio, NYPD’nin tutumunu ve protestoculara uyguladığı taktikleri defalarca savunmuştu. New York Belediye Başkanı bugün, 111 sayfalık araştırma raporunu okuduğunu ve raporda yer alan tüm bulgularını kabul ettiğini söyledi.

Bill de Blasio yaptığı açıklamada, "Bu raporu okudum ve okuduktan sonra tam anlamıyla duygularımı ifade ettim. Daha iyi bir stratejiye sahip olmamız gerektiğini, farklı olsalar bile meydana gelen bazı gerçekleri anlamamız ve daha iyi iletişim kurmamız gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Bu rapor farklı bir şey yapmamız gerektiğini ve daha iyi bir şeyler yapmamız gerektiğini çok açık bir şekilde gösteriyor" dedi.