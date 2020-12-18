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New York Belediye Başkanı Aşırı Güç Kullanan Polis İçin Özür Diledi

18.12.2020 22:54 | Son Güncelleme:
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New York Belediye Başkanı Aşırı Güç Kullanan Polis İçin Özür Diledi

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yaz aylarında yaşanan George Floyd protestoları sırasında New York Polis Departmanı’nın, protestoculara karşı aşırı güç kullandığı için halktan özür diledi.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yaz aylarında yaşanan George Floyd protestoları sırasında New York Polis Departmanı’nın (NYPD) protestoculara karşı aşırı güç kullandığı için halktan özür diledi. Belediye Başkanı De Blasio’nun özür açıklaması, New York Soruşturma Dairesi’nin bu sabah yayınladığı 111 sayfalık raporunun ardından geldi.

Siyah Amerikalı George Floyd’ın 25 Mayıs’ta gözaltına alınırken polis nezaretinde ölmesi sadece ABD’nin dünyanın birçok kentinde protestolara neden olmuştu. New York’taki protestolar sırasında polisin aşırı güç kullanımının defalarca görüntülü olarak tespit edilmesine rağmen De Blasio, NYPD’nin tutumunu ve protestoculara uyguladığı taktikleri defalarca savunmuştu. New York Belediye Başkanı bugün, 111 sayfalık araştırma raporunu okuduğunu ve raporda yer alan tüm bulgularını kabul ettiğini söyledi.

Bill de Blasio yaptığı açıklamada, "Bu raporu okudum ve okuduktan sonra tam anlamıyla duygularımı ifade ettim. Daha iyi bir stratejiye sahip olmamız gerektiğini, farklı olsalar bile meydana gelen bazı gerçekleri anlamamız ve daha iyi iletişim kurmamız gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Bu rapor farklı bir şey yapmamız gerektiğini ve daha iyi bir şeyler yapmamız gerektiğini çok açık bir şekilde gösteriyor" dedi.

"New York polisi barışçı protestocuları tahrik etmeye çalıştı"

New York Soruşturma Dairesi’nin NYPD ile ilgili raporunda, George Floyd protestoları sırasında polislerin barışçı protestoculara karşı aşırı güç kullandığı, onları tahrik eden, gerilim yaratacak taktikler uyguladığı belirtildi.

Raporda, New York polisinin güç kullanımı ve kalabalık kontrol taktiklerinin, genellikle yasal, barışçı protestocular ile kanunsuz kişiler arasında ayrım yapmada başarısız olduğu, bazı durumlarda da polis memurların normal şartlar altında gereğinin ötesinde güç kullandığı belirtildi.

NYPD’nin barışçı protestoculara güç kullanmasının kabul edilemez olduğu belirtilen raporda, polisin protestocuları tahrik etmek için, toplu tutuklama, coplama, biber gazı kullanma gibi çeşitli taktikler kullandığı ifade edildi.

Raporda New York polisinin tepkisinin aşırı olmasının temel nedeni, olaya dahil olan polis memurlarının çoğunun, barışçı protestolarda nasıl davranacaklarıyla ilgili eğitim almamış olmamalarına bağlandı. Raporda, New York polisinin kontrolu için bağımsız bir kurumun oluşturulması önerildi.

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