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New York Belediye Başkanı, Başkanlık yarışından çekildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.09.2019 17:48 | Son Güncelleme

Mayıs ayında ABD başkanlığı için aday adayı olduğunu açıklayan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yarıştan çekildiğini açıkladı.New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, ABD’e 2020 yılında gerçekleştirilecek Başkanlık yarışından çekildiğini açıkladı.

Mayıs ayında ABD başkanlığı için aday adayı olduğunu açıklayan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yarıştan çekildiğini açıkladı.
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, ABD’e 2020 yılında gerçekleştirilecek Başkanlık yarışından çekildiğini açıkladı. Blasio, Demokrat Parti’nin televizyonda yayınlanan tartışma programlarına katılım için koyduğu kurallar nedeniyle yarıştan çekildiğini açıkladı. Blasio, başkanlık seçimlerinde mücadele edeceğini “Önce Çalışan Sınıf” sloganıyla açıklamıştı.

Trump’tan yanıt
Bill de Blasio’nun başkanlık yarışından çekildiğini açıklamasının ardından ABD Başkanı Trump’tan da yanıt geldi. Trump sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, “Yo hayır, gerçekten büyük bir siyasi haber, hatta son yılların en büyük haberi. Anketlerde sıfır çeken ancak muazzam bir potansiyeli olan New York’un yarı zamanlı çalışan Belediye Başkanı Bill de Blasio, şok edici şekilde başkanlık yarışından çekilmiş” dedi.

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