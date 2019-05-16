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New York Belediye Başkanı Bill de Blasio adaylığını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 19:00 | Son Güncelleme

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, ABD'de 2020 Başkanlık seçimleri için Demokrat Partiden aday adaylığını açıklayan 23'üncü kişi oldu

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, 2020 Başkanlık seçimleri için Demokrat Partiden aday adaylığını açıkladı.

De Blasio, Başkanlık seçimleri için Demokrat Partiden aday adaylığını açıklayan 23'üncü kişi oldu.

New York'ta 2017'de ikinci kez Belediye Başkanı seçilen 58 yaşındaki de Blasio, başkan adaylığı kampanyasını ''çalışan aileler'' sloganıyla 3 dakikalık bir video ile paylaştı.

- ''Trump bir kabadayı ve durdurulmalı''

De Blasio, "Ben bir New Yorkluyum ve Trump'ın kabadayılığını uzun zamandır biliyorum, onu nasıl yeneceğimi de biliyorum.'' dedi.

Başkan seçilirse zenginlere ve büyük şirketlere değil çalışan kesimlere hizmet edeceğini belirten de Blasio, ABD'nin en büyük kenti New York'un Belediye Başkanı olarak da çalışanlara hizmet ettiğini ve Trump'ın durdurulması gerektiğini ifade etti.

- Trump'tan de Blasio'nun başkan adaylığına tepki

ABD Başkanı Donald Trump ise ailesi ve kendisinin sık sık eleştirdiği de Blasio'nun başkan adaylığına Twitter'dan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Demokratlara ''başka bir güzellik'' daha katıldığını ifade eden Trump, ''Bill de Blasio, ABD'deki en kötü Belediye Başkanı. Tam bir şaka ama yüksek vergi ve suç oranlarını seviyorsanız da sizin adamınız. New York ondan nefret ediyor.'' değerlendirmesinde bulundu.

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ABD Başkanlık seçimleri New York Belediye Başkanı Bill de Blaşio

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