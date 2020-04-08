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New York Belediye Başkanı: Koronavirüsten ölüm oranları siyahiler ve Hispaniklerde daha yüksek

DÜNYA HABERLERİ  | 08.04.2020 23:11 | Son Güncelleme

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölüm oranlarının siyahiler ve Hispaniklerde daha yüksek olduğunu söyledi.

New York Belediye Başkanı: Koronavirüsten ölüm oranları siyahiler ve Hispaniklerde daha yüksek

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yaptığı açıklamada, "Ön verilere göre siyahiler kent nüfusunun sadece yüzde 22'sini oluşturmasına rağmen, Kovid-19'dan ölümlerde yüzde 28 pay alıyor. Şehir nüfusunun yüzde 29’unu oluşturan Hispanikler de ölümlerin yüzde 34’üne denk geliyor. Bu çok rahatsız edici." dedi.

Belediye Başkanı Blasio, bu yüzdelerin İngilizce bilmeyen toplulukların virüs hakkında yeterince bilgilenememelerinden kaynaklanabileceğini, bu yüzden milyonlarca dolarlık bir kamu hizmeti çalışması başlatacaklarını ifade etti.

New York Şehri Sağlık Komiseri Dr. Oxiris Barbot ise şehirde bazı toplulukların virüsten daha fazla etkilenmesinin sahip oldukları kronik hastalık oranlarının yüksekliği ile ilgili olduğunu söyledi.

SİYAHİLERİN VE HİSPANİKLERİN ÖLÜM ORANI BEYAZLARDAN İKİ KAT FAZLA

Bulaşıcı Hastalıklar Bürosunun 6 Nisan tarihi itibarıyla toplam ölümlerin yüzde 63’ünü içeren istatistik raporunda, yaş grupları dikkate alındığında Hispanik ve siyahilerin ölüm oranının beyazlardan iki kat fazla olduğu görüldü.

ABD’nin diğer eyaletlerindeki ölüm oranları da New York'taki verileri doğruluyor.

Michigan Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığınca yayımlanan rakamlar, siyahi nüfusun sadece yüzde 14 olduğu eyalette, Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerde siyahi oranı yüzde 40 düzeyinde bulunuyor.

(AA)

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