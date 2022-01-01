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New York Belediye Başkanı Yemin Ederek Göreve Başladı

01.01.2022 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York’un yeni seçilen belediye başkanı Eric Adams, yemin ederek görevine resmen başladı. Adams, Times Meydanı’nda yapılan yeni kutlamasının hemen ardından, 1 Ocak 2022’nin ilk dakikalarında yemin etti

New York’un yeni seçilen belediye başkanı Eric Adams, yemin ederek görevine resmen başladı. Adams, Times Meydanı’nda yapılan yeni kutlamasının hemen ardından, 1 Ocak 2022’nin ilk dakikalarında yemin etti.

Adams, İncil üzerine elini koyarak belediye başkanlığı yeminini etti. Adams’ın yemin töreni için kendi ailesine ait İncil’i getirdiği belirtildi. Adams’ın yemin törenini New York’un Times meydanında yeni yıl kutlamalarına katılan 15 bin civarında kişi takip etti. Normalde 60 bin civarında kişinin takip ettiğiyeni yıl kutlamalarına bu yıl Corona virüsü kısıtlamaları nedeniyle sadece 15 bin kişi katıldı.

New York’ta belediye başkanlığı seçimleri 2 Kasım tarihinde yapılmıştı. Daha önce New York’ta Brooklyn belediye başkanlığı görevini yapan Adams, New York şehrinin ikinci Afrika kökenli Amerikalı başkanı oldu.

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