New York Belediyesi Aşısız Personelin İşine Son Veriyor

Eski New York Belediye Başkanı Bill de Blasio’nun geçen yıl Covid-19 aşısı olmayan belediye çalışanlarının işlerine son vereceğiyle ilgili kararın uygulamasını yeni Belediye Başkan Eric Adams gerçekleştirecek.

New York Belediyesi’nin, zorunlu aşı talimatına uymadıkları için 3 bin çalışanını bugün işten çıkartılması bekleniyor. New York Belediyesi’nin görevine son vereceği personel arasında polis memurları, itfaiyeciler, sağlık çalışanları ve öğretmenler de bulunuyor.

New York Belediyesi’nden yapılan açıklamada, belediye bünyesinde 370 bin kişinin çalıştığı, zorunlu aşı emrine belediye personelinin sadece yüzde birinin uymadığı belirtildi. 370 bin personelin yüzde 95’inin en az bir doz Covid-19 aşısı olduğu, geçen yılın Ekim yılında getirilen zorunlu aşı emrinin ardından belediye çalışanlarında aşı olan personel sayısının yüzde 84 oranında arttığı kaydedildi. Ekim ayından bugüne kadar 38 bin 400 belediye çalışanın en az bir doz Covid-19 aşısı yaptırdığı belirtildi.

New York Belediye Başkanı Eric Adams geçen hafta, “Kimsenin görevine son vermek istemiyoruz ancak personelimizin aşılarını yaptırması gerekiyor” açıklamasını yapmıştı.

New Yorklular’dan zorunlu aşı uygulamasına destek

New York Şehir Üniversitesi (CUNY) Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan son ankete göre, New Yorklular zorunlu aşı uygulamasını destekliyor. Son ankete göre, New Yorklular’ın çoğu, zorunlu aşı emrine uymayanlara oldukça kızgın.

CUNY anketine katılanlar, New York’ta hizmet sektöründe çalışanlara, okul çalışanlarına, kapalı mekanlarda çalışanlara ve uçuş görevlilerine zorunlu aşı kuralının uygulanması görüşünde.

CUNY’nin anketine göre, New Yorklular’ın yüzde 54’ü zorunlu aşı olmayanlara kızgın.

Anket, katılımcıların yüzde 69'unun, kapalı mekan etkinliklerine katılmak veya okullarda çalışmak için aşı olmalarının zorunlu olduğuna inandığını ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 68'i de sağlık hizmeti veren yerlerde personelin zorunlu olarak aşılanması gerektiği görüşünü paylaştı.

Ankete katılanların üçte ikisi de hizmet sektöründe yer alan bar, restoran gibi mekanlarda çalışanlar ile havayolu çalışanlarının zorunlu aşı olması gerektiğini savundu.

Ankete katılanların yarısı, aşılanmamış kişilerin halk için daha yüksek bir risk oluşturduğu için sigorta sağlık primlerinin yükseltilmesi gerektiğini söyledi.

New Yorklular’ın yaklaşık yüzde 90'ı en az bir doz aşı olduğunu, tamamen aşılandığını ya da takviye doz yaptırdığını söylerken, yüzde 10'u hiç aşı yaptırmadığını söyledi.