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New York Belediyesi: Dubai’den gelen Emirates Hava Yolları’na ait yolcu uçağında 100 yolcu rahatsızlandı, uçak JFK Havalimanı’nda karantinaya alındı

05.09.2018 17:32 | Son Güncelleme

New York Belediyesi: Dubai’den gelen Emirates Hava Yolları’na ait yolcu uçağında 100 yolcu rahatsızlandı, uçak JFK Havalimanı’nda karantinaya alındı

New York Belediyesi: Dubai’den gelen Emirates Hava Yolları’na ait yolcu uçağında 100 yolcu rahatsızlandı, uçak JFK Havalimanı’nda karantinaya alındı

New York Belediyesi: Dubai’den gelen Emirates Hava Yolları’na ait yolcu uçağında 100 yolcu rahatsızlandı, uçak JFK Havalimanı’nda karantinaya alındı

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