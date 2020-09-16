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New York Belediyesi Ekonomik Krizde

16.09.2020 23:10 | Son Güncelleme

New York Belediyesi salgın nedeniyle girdiği ekonomik darboğaza girdi. Belediye Başkanı Bill de Blasio "22 bin belediye çalışanını işten çıkarmak zorunda kalabiliriz" dedi

New York Belediyesi Ekonomik Krizde

Corona salgının ABD’de en fazla can aldığı kent olan New York’ta vaka ve can kaybı sayısı azalıyor ancak kent ekonomik sıkıntılarla baş etmeye çalışıyor.

New York Belediyesi de gelirlerinin azalması ve bütçe açığı yüzünden yeni önlemler alma çabasında.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, gerekli fon ve teşviklerin sağlanmaması ve sendikalarla uzlaşılamaması halinde 22 bin belediye çalışanını işten çıkarmak zorunda kalacağını hatırlattı.

Başkan de Blasio, Corona virüsü salgını nedeniyle kentin 9 milyar dolarlık gelirden olduğunu yıllık bütçenin de 7 milyar dolar açık verdiği söyledi. Başkan de Blasio, belediye bütçesine az da olsa katkıda bulunmak için, 1 Ekim tarihinden itibaren başta kendisi olmak üzere kendi ofisinde çalışan yaklaşık 500 kişinin zorunlu olarak birer haftalığına ücretsiz izne ayrılacağını açıkladı.

New York Belediye Başkanı Blasio düzenlediği basın toplantısında, “Bugün, bir adım daha atmamız gereken bir gün. Bu nedenle, 1 Ekim'den itibaren, ofisimdeki her belediye çalışanı bir haftalık ücretsiz izne ayrılacak. Bir hafta ücretsiz izne ben de ayrılacağım. Belediye çalışanları bir hafta daha az çalışarak daha az maaş alacaklar” dedi.

New Yorklulara temsilcilerinize baskı yapın çağrısı

Daha büyük değişiklikler için mücadele vermeyi sürdüreceklerini kaydeden de Blasio, tüm kent sakinlerine bu mücadeleye katılmaları çağrısında bulunarak, “New Yorklular federal temsilcilerinizi bu finansal desteği almamıza yardım etmeleri için zorlayın. Başkent Albany'deki temsilcinizden belediyeye uzun vadeli borçlanma sağlanması için baskı yapmalarını istiyorum. Daha büyük çözümler bulmalıyız. Bu kenti geri getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Ve size garanti ederim ki bu kent geri dönüyor, güçlü bir şekilde geri geliyor” dedi.

Sembolik dayanışma eylemi

Ücretsiz izin kararının belediyede çalışan insanlar için asla atmak istemedikleri bir adım olduğunu belirten Belediye Başkanı de Blasio, ücretsiz izinlerin belediye bütçesinde sadece 1 milyon dolarlık bir tasarruf sağlayacağını, kendi ofisindeki 500 çalışanın dönüşümlü olarak bir haftalığına ücretsiz izne ayrılacağını belirtti.

Başkan de Blasio, ücretsiz haftalık izinlerin belediye çalışanlarını temsil eden işçi sendikalarıyla müzakereye devam ederken faydalı bir sembolik bir dayanışma eylemi olacağını kaydetti.

Önümüzdeki yılın belediye bütçesi hakkında da bilgi veren de Blasio, “New York kentinin önümüzdeki yılki bütçesi bir önceki yıla göre yüzde 12 daha az olacak” dedi.

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