New York Belediyesi Ekonomik Krizde

Corona salgının ABD’de en fazla can aldığı kent olan New York’ta vaka ve can kaybı sayısı azalıyor ancak kent ekonomik sıkıntılarla baş etmeye çalışıyor.

New York Belediyesi de gelirlerinin azalması ve bütçe açığı yüzünden yeni önlemler alma çabasında.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, gerekli fon ve teşviklerin sağlanmaması ve sendikalarla uzlaşılamaması halinde 22 bin belediye çalışanını işten çıkarmak zorunda kalacağını hatırlattı.

Başkan de Blasio, Corona virüsü salgını nedeniyle kentin 9 milyar dolarlık gelirden olduğunu yıllık bütçenin de 7 milyar dolar açık verdiği söyledi. Başkan de Blasio, belediye bütçesine az da olsa katkıda bulunmak için, 1 Ekim tarihinden itibaren başta kendisi olmak üzere kendi ofisinde çalışan yaklaşık 500 kişinin zorunlu olarak birer haftalığına ücretsiz izne ayrılacağını açıkladı.

New York Belediye Başkanı Blasio düzenlediği basın toplantısında, “Bugün, bir adım daha atmamız gereken bir gün. Bu nedenle, 1 Ekim'den itibaren, ofisimdeki her belediye çalışanı bir haftalık ücretsiz izne ayrılacak. Bir hafta ücretsiz izne ben de ayrılacağım. Belediye çalışanları bir hafta daha az çalışarak daha az maaş alacaklar” dedi.