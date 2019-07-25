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New York Belediyesi’nden Bisikletliler için Yeni Girşim

25.07.2019 22:49 | Son Güncelleme

New York’ta hayatını kaybeden bisikletlilerin sayısının artması Belediye Başkanı Bill De Blasio’nun, yeni bir girişim için düğmeye basmasına neden oldu

New York Belediyesi’nden Bisikletliler için Yeni Girşim

New York’ta hayatını kaybeden bisikletlilerin sayısının artması Belediye Başkanı Bill De Blasio’nun, yeni bir girişim için düğmeye basmasına neden oldu.

Vision Zero (Kör Nokta) adlı 58,4 milyon dolar bütçesi olan yeni girişimle hedeflenen bisiklet kazalarını önlemek.

Sadece Temmuz ayının ilk iki haftasında, üç kişi Brooklyn, Manhattan ve Queens mahallelerinde olmak üzere yılbaşından bu yana New York’ta 17 kişi bisiklet kazalarında hayatını kaybetti.

2020 Başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin aday adaylarından de Blasio öncelikle mevcut 2000 km bisiklet şeridinin korunaklı hale getirilmesi için çalışacaklarını belirtti.

New York’ta bisiklet kullanımı 90’lı yılların sonundan itibaren hızla arttı. Özellikle toplu taşıma araçlarının artan nüfusa yetişememesi New Yorklular’ın bisikleti seçmesinin sebeplerinin başında geliyor. Sadece şahsi ulaşım için değil, bisikletler New York’un her mahallesinde restoranların yemek dağıtma servisleri için de kullanılıyor. Bisiklet kullanımı 2006 yılında, yani eski Belediye Başkanı Michael Bloomberg göreve gelmeden önce 180 bin iken yetkililerin verdiği bilgilere göre günümüzde bu sayı 460 bin.

Eski Belediye Başkanı Bloomberg, New York’a bisiklet şeritlerini yaptırılarak giderek çoğalan bisikletlilere daha güvenli bir ortam hazırlama konusunda ilk adımları atan isim olmuştu. Bloomberg park yerlerini bisiklet şeritleri ile yol arasına taşıyarak bisikletlileri korumak açısından çok daha sağlıklı bir yöntem seçmiş ancak de Blasio göreve geldikten sonra dükkan sahiplerinin şikayetleri üzerine bisiklet şeritlerini trafiğin içine almıştı.

Bu kararı yoğun eleştirilere ve protestolara sebep olan de Blasio’nun yeni planı bisiklet şeritlerinin yerini değiştirmek yerine şeritlerin güvenli bir şekilde araçlardan korunmasını sağlamayı amaçlıyor. Plan dahilinde yaklaşık 60 milyon dolar harcanacak. Bisiklet şeritlerinin korunaklı hale getirilmesinin yanı sıra trafik ışıklarının ritmi değiştirilecek ve kavşakların bisiklet sürücüleri için daha güvenli hale gelmesi sağlanacak. Bu plan dahilinde New York belediyesinde 80 kişi için iş pozisyonu açılacak.

New York’taki 2000 km’lik bisiklet şeritlerinin sadece 770 kilometrelik kısmı korunaklı. Önümüzdeki yıldan itibarense şehre ilave edilecek yeni bisiklet şeritlerinin korunaklı şekilde yapılacağı belirtiliyor.

Bunun dışında bisiklet kullananların yoğun olduğu Brooklyn ve Queens bölgelerinde sadece bisikletler için özel şeritler yapılacak ve bu şeritlerin yolların kenarları yerine büyük caddelerin ortasından geçmesi konuşulan önlemler arasında.

Şehirde ayrıca ışıklar da bisikletliler için değişecek. Işıklar birbirleri ile koordine edilecek ve eğer bisiklet yaklaşık 10 km hızla gidiyorsa uzun bir sure yeşil ışıkta devam edecek böylece kazaların en çok yaşandığı kırmızı ışıkta geçme ortadan kalkacak.

New York polisi de bisiklet ölümlerini azaltmak için trafik kurallarının daha ciddi olarak uygulanmasına çalışacak. Trafik kurallarına uymayan bisikletliler de ceza almaya başlayacak. Kırmızı ışıkta geçmek veya yanlış dönüş yapmak, ters yönde bisiklete binme cezaları 100 dolardan başlayacak.

Belediye Başkanı’nın planını basına tanıtan Polly Trottenberg, projenin en önemli kısımlarından birinin bisiklet şeritlerinin aniden kesilmesinin engellenmesi olduğunu vurguladı ve birçok kazanın bisiklet şeritlerinin olmadığı bölgelerde meydana geldiğini belirtti. Trottenberg ayrıca bisiklet şeritlerinin arabaların kolayca ezip geçmeyeceği, plastik yerine daha dayanıklı maddelerden yapılacağını da söyledi.

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