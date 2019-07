New York Belediyesi’nden Bisikletliler için Yeni Girşim

New York’ta hayatını kaybeden bisikletlilerin sayısının artması Belediye Başkanı Bill De Blasio’nun, yeni bir girişim için düğmeye basmasına neden oldu.

Vision Zero (Kör Nokta) adlı 58,4 milyon dolar bütçesi olan yeni girişimle hedeflenen bisiklet kazalarını önlemek.

Sadece Temmuz ayının ilk iki haftasında, üç kişi Brooklyn, Manhattan ve Queens mahallelerinde olmak üzere yılbaşından bu yana New York’ta 17 kişi bisiklet kazalarında hayatını kaybetti.

2020 Başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin aday adaylarından de Blasio öncelikle mevcut 2000 km bisiklet şeridinin korunaklı hale getirilmesi için çalışacaklarını belirtti.

New York’ta bisiklet kullanımı 90’lı yılların sonundan itibaren hızla arttı. Özellikle toplu taşıma araçlarının artan nüfusa yetişememesi New Yorklular’ın bisikleti seçmesinin sebeplerinin başında geliyor. Sadece şahsi ulaşım için değil, bisikletler New York’un her mahallesinde restoranların yemek dağıtma servisleri için de kullanılıyor. Bisiklet kullanımı 2006 yılında, yani eski Belediye Başkanı Michael Bloomberg göreve gelmeden önce 180 bin iken yetkililerin verdiği bilgilere göre günümüzde bu sayı 460 bin.