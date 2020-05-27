New York Borsası Aşı Haberlerinin Etkisiyle Günü Yükselişle Kapattı

ABD’de New York Borsası’nda işlem katı iki ay aranın ardından yeniden açıldı. Corona virüsüne karşı aşı geliştirme çalışmalarından gelen olumlu haberlerin etkisiyle güne yükselişle başlayan ABD borsaları günü yine yükselişle tamamladı. Ancak S&P endeksi kapanışta psikolojik eşik olan 3 bin puanın üzerinde kalamadı.

Çin’den gelen Hong Kong adımının ardından Trump yönetiminin Çinli yetkililere bir dizi yaptırım seçeceğini değerlendirdiğine ilişkin haberlerin yansımasının ardından, Dow Jones endeksi açılış zilinden sonra 600 puan yükseldi.

Borsada öğleden sonra da hisseler değer kazandı. S&P 500 endeksi, Salı günü borsa açılışında 5 Mart’tan bu yana ilk kez 3.000 puan eşiğini geçmişti. Ancak S&P endeksi borsa kapanışında, psikolojik eşik olan 3 bin puanın üzerinde kalamadı.

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen turizm, eğlence ve perakende hisseleri Salı sabahı en fazla değer kazanan şirketler arasındaydı.

ABD basınında Çin’e ilişkin haberler, Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow’un Başkan Trump’ın Çin’e salgın sebebiyle çok tepkili olduğunu, bu nedenle de ticaret anlaşmasının kendisi için eskisi kadar önemli olmadığını söylemesinin ardından gelmişti.