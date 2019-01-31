New York borsası karışık seyirle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası güne karışık seyirle başladı.
Dow Jones endeksi yüzde 0,43 azalışla 24.906,71 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,06 artışla 2.682,58 puanda, Nasdaq endeksi yüzde 0,47 kazançla 7.216,85 puanda seyrediyor.
ABD Merkez Bankasının (Fed) beklentileri de aşan "güvercin" tavrının ardından piyasalarda genel anlamda pozitif bir seyir izlenirken, bazı endüstri şirketlerinin karlarının öngörülenden kötü kar açıklamasıyla Dow Jones endeksinde düşüşler görüldü.
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