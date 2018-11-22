New York Borsasındaki Sert Düşüşler Kaygıya Yolaçtı

Şükran Günü ve Black Friday/Kara Cuma öncesinde toparlanması beklenen Amerikan piyasaları Salı günü başta teknoloji hisselerinin satışa gitmesi, diğer yandan perakende sektöründen gelen iç karartıcı üçüncü çeyrek raporları yüzünden sert düşüşler yaşadı. Bugün itibarıyla SP 500, Nasdaq ve Dow Jones 2018 boyunca gerçekleştirdikleri yükselişleri sıfırladı ve 2018 başındaki değerlerine geri dönüş yaptı.

Wall Street kulislerinde en çok konuşulan konu Amerika ve Çin arasındaki ticari savaş biliyorsunuz, daha sonra ara seçimlerden gelen beklenen sonuçlar sonrasında rahatlama hissedildi ama görülen o ki bir çok yatırımcının “ekonomik duraklama geliyor” dedikodularına olan cevabı bazı riskli hisseleri elden çkarmak oluyor son günlerde, bu hisselerin çoğu da Çin ve Amerika arasında süregelen ve ne zaman biteceği belli olmayan ticari savaştan en çok etkilenecek sektörler.

Teknoloji hisselerinden başlarsak Nasdaq endeksi uzun bir süredir düzenleme döneminde, sene başından yaz aylarına kadar değerleri neredeyse %20 yükselen teknoloji hisseleri Ağustos ayında ulaştıkları en yüksek noktadan bugün %14 gerilemiş durumda. Nasdaq’tan gelen verilere göre dün, endeksin 2000 yılından bu yana gerçekleştirdiği en kötü sabah seansı olmuş ve bunun sebebi başta Apple hisseleri. Şirketin hisseleri dün %6,6 oranında değer kaybetti, hatırlarsanız bu düşüşün sebepleri arasında şirketin piysaya çıkardığı yeni İphone X’in beklenen ilgiyi görmemesi ve Çinli çip şirketlerine olan talebinin büyük düşüşler göstermesiydi.