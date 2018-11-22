New York Borsasındaki Sert Düşüşler Kaygıya Yolaçtı

Şükran Günü ve Black Friday/Kara Cuma öncesinde toparlanması beklenen Amerikan piyasaları Salı günü başta teknoloji hisselerinin satışa gitmesi, diğer yandan perakende sektöründen gelen iç karartıcı üçüncü çeyrek raporları yüzünden sert düşüşler yaşadı. Bugün itibarıyla SP 500, Nasdaq ve Dow Jones 2018 boyunca gerçekleştirdikleri yükselişleri sıfırladı ve 2018 başındaki değerlerine geri dönüş yaptı.
Wall Street kulislerinde en çok konuşulan konu Amerika ve Çin arasındaki ticari savaş biliyorsunuz, daha sonra ara seçimlerden gelen beklenen sonuçlar sonrasında rahatlama hissedildi ama görülen o ki bir çok yatırımcının “ekonomik duraklama geliyor” dedikodularına olan cevabı bazı riskli hisseleri elden çkarmak oluyor son günlerde, bu hisselerin çoğu da Çin ve Amerika arasında süregelen ve ne zaman biteceği belli olmayan ticari savaştan en çok etkilenecek sektörler.
Teknoloji hisselerinden başlarsak Nasdaq endeksi uzun bir süredir düzenleme döneminde, sene başından yaz aylarına kadar değerleri neredeyse %20 yükselen teknoloji hisseleri Ağustos ayında ulaştıkları en yüksek noktadan bugün %14 gerilemiş durumda. Nasdaq’tan gelen verilere göre dün, endeksin 2000 yılından bu yana gerçekleştirdiği en kötü sabah seansı olmuş ve bunun sebebi başta Apple hisseleri. Şirketin hisseleri dün %6,6 oranında değer kaybetti, hatırlarsanız bu düşüşün sebepleri arasında şirketin piysaya çıkardığı yeni İphone X’in beklenen ilgiyi görmemesi ve Çinli çip şirketlerine olan talebinin büyük düşüşler göstermesiydi.
Wall Street Journal gazetesi bu sabah yayınladığı bir haberde, Amerika ve Çin arasındaki ticari savaş sayesinde Güney Kore’nin ciddi bir yükselişe geçtiğini, özellikle teknoloji sektöründeki rekabette öne çıktığını belirtiyor. Çin’in Kore’nin başlattığı ve anti-tröst yasalarına aykırı gördüğü hareketleri Dünya Ticaret Örgütü’ne taşıması bekleniyor ve bu haberler üzerine Samsung hisselerinde %2’ye varan bir düşüş kaydedildi.
Dün ayrıca, hafta başında belirtmiştik, perakende sektörü için çok önemli bir gündü, sektörün devleri üçüncü çeyrek raporlarını açıkladı ama raporlar hiç de iç açıcı değildi. Target, GAP, TJ MAX ve Ross şirketlerinin hisseleri beklentilerin altında gelen üçüncü çeyrek satış gelirleri yüzünden değer kaybetti. Target hisseleri %9, Ross ise %6 oranında düşüş gördü. Perakende sektörü için son derece önemli olan Black Friday öncesinde yaşanan bu düşüşler oldukça endişe verici sayılıyor.
Bu sabah Market Watch’da yayınlanan bir habere göreyse yatırım şirketi Plancorp’un CEO’su Peter Lazaroff, önümüzdeki sene ciddi bir ekonomik gerilemeden endişe duyduklarını ve bir çok yatırımcının bu yüzden kemer sıkma politikasına erken girdiğini belirtiyor. Lazaroff’a göre Amerikan ekonomisi bugün sağlam görünse de önümüzdeki yıl bu durumun değişmesi söz konusu.
Aynı yorum CNN Money’de de Goldman Sachs analistlerinden David Koştin’den geldi, Koştin müşterilerine gönderdiği bir notta, ekonomik gerileme öncesinde hisse senetlerinin değerlerinin düştüğünü açıkladı ve hazırlıklı olmalarını öğütledi.
Kısaca yıl sonuna doğru yaklaşırken Trump Bubble’ın sonuna mı geliyoruz demeye başladı hisse endeksleri. Başkan Trump’ın göreve gelmesinden sonra yükselen hisselerin değer kaybetmesi bakalım Başkan’ın ekonomik politikalarını nasıl etkileyecek, birlikte göreceğiz.
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