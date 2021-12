New York Çalışanlarına Zorunlu Aşı Kararına Tepki

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio’nun tüm özel sektör çalışanlarına getirdiği zorunlu aşı kararı tartışma yarattı. Kentteki bazı iş ve ticaret kuruluşları ve odaları kararı desteklerken bazıları da karara tepki gösterdi. New York Belediye Başkanı de Blasio’nun New York’taki irili ufaklı yaklaşık 184 bin kuruluşu kapsayan milyonlarca çalışanı etkileyecek zorunlu aşı uygulaması için iş yerlerine 27 Aralık'a kadar süre tanımıştı.

New York Belediye Başkanı de Blasio, aralarında itfaiyeci, polis ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 200 bin belediye çalışanı için daha önce getirdiği zorunlu aşı uygulaması sonucunda belediye çalışanlarının yaklaşık yüzde 95’ine en az bir doz aşı yapılmıştı.

Partnership for New York city adlı iş grubunun başkanı Kathryn Wylde, belediye başkanının zorunlu aşı kararına tepki gösterdi. De Blasio'nun özel kuruluşlar için getirdiği zorunlu aşı kuralını uygulama konusunda yasal yetkinliğe sahip olup olmadığını vurgulayan Wylde, “Belediye başkanının bunu hangi yetkiyle yaptığı belli değil” dedi.

İş dünyasının dışında yerel siyasetçiler de Blasio’nun özel sektöre yönelik zorunlu aşı kararına tepki gösterdi. New York Belediyesi’nin Cumhuriyetçi Partili Meclis Üyesi Christopher Sadowski, "Belediye Başkanı de Blasio hata yapıyor. Başkan şimdiye kadar küçük işletmeleri, ekonomiyi ve yaşam kalitesini bozdu. Başkan daha kaç New Yorklu'nun Florida eyaletine taşınmasını istiyor?” diye sordu.

Staten Island'ı ve Brooklyn'in bazı bölgelerini temsil eden Cumhuriyetçi Partili Meclis Üyesi Nicole Malliotakis, Blasio’nun kararının iş dünyasına ve New Yorklular'a büyük zarar vereceğini belirtti.

Vali adayı ve Cumhuriyetçi Parti Long Island Temsilcisi Lee Zeldin, yeni göreve başlayacak belediye başkanının de Blasio’nun bu çılgın kararını çöpe atacağını öne sürdü.

Demokrat Partili Belediye Meclis Üyesi Robert Holden da, de Blasio için 'topal ördek' benzetmesi yaparak, “Blasio giderken kente büyük hasar verip gidiyor” diye konuştu.

Yeni başkan ne yapacak?

New York Belediye Başkanı de Blasio 31 Aralık gecesi iki dönemdir sürdürdüğü görevini yeni seçilen Demokrat Partili Eric Adams’a devredecek. Blasio’nun yaklaşık beş milyon çalışanını ilgilendirdiği zorunlu aşı kararını yeni Başkan Adams’ın sürdürüp sürdürmeyeceği ise merak konusu.

Birçok yerel siyasetçi ve işveren organizasyonu temsilcisi yeni başkanın bu kararı sürdürmeyeceği görüşünü dile getiriyor. Blasio, dün özel sektöre zorunlu aşı kararıyla ilgili yaptığı açıklamada yeni seçilen Başkan Adams’ın da kararını sürdüreceğini belirtmişti. Halen Gana’da tatilde olan yeni seçilen Başkan Adams, Blasio’nun zorunlu aşı kararıyla ilgili henüz yorum yapmadı. Eric Adams’ın sözcüsü Evan Thies, halen tatilde olan yeni başkanın görevine başladıktan sonra kentin sağlık sorunlarıyla ilgili kararlarını değerlendireceğini açıkladı.