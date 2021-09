New York Canlı Günlerine Geri Dönüyor

Yaklaşık bir buçuk yıldan beri salgın hastalıkla mücadele eden New Yorklular eski günlerine yeniden dönmenin işaretlerini görmekten memnun.

New York eyaleti ve New York kentinde salgın hastalığa karşı alınan kısıtlama tedbirleri, kapanmalar, önlemler, yoğun test ve aşı kampanyaları sonrasında en az bir kez aşı olan kişi sayısı oranının yüzde 80’e yükselmesi yüzleri güldürüyor.

New York’ta tüm spor müsabakaları, konser, sinema, tiyatro ve restoranlara aşı olan kişiler hiçbir kısıtlama olmadan girebiliyor. Hafta başı bir milyon öğrenci New York’taki okullarında yeniden yüz yüze öğrenime başladı. Salgın nedeniyle ara verilen geleneksel US Open Açık Tenis Turnuvası yeniden düzenlendi. Ara verilen New York Moda Haftası tüm renkleriyle defile salonlarının dolmasını sağladı.

New York güvenli olunca BM Genel Kurulu'na katılım arttı

Salı günü başlayacak Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu’nun üst düzey toplantıları için 130 ülkenin devlet başkanı ve başbakanının New York’a gelmeyi planladığı açıklandı. ABD, liderlere “New York’a gelmeyin. Video kaydınızla konuşmanızı yapın. Gelecekseniz de heyetlerinizin sayısını yarıya indirin” uyarısı yapmıştı. Çok sayıda liderin fiziki katılımının en büyük nedeninin Corona virüsü ve sonrasında gelen varyantlarla etkili mücadele ve kentteki aşılanma oranının yüksek seyretmesinin olduğu belirtiliyor.

Broadway perdelerini bir buçuk yıldan sonra yeniden açtı

New York’ta eski günlere dönüşün bir habercisi de müzikal ve tiyatrolarla ünlü Broadway sahnelerinin tamamının dün akşam tam kapasiteyle yeniden perdelerini açması oldu. Hamilton, The Lion King, Wicked ve Chicago gibi ünlü oyunlar bir buçuk yıl aradan sonra seyircileriyle dün gece yeniden buluştu.

Uzun süre boş kalan, sonrasında ise eski günlerindeki gibi kalabalık olmayan ünlü Times Meydanı da Broadway’in perdelerini yeniden açmasıyla birlikte eski günlerine geri dönmeye başladığının işaretlerini verdi.

“Eylül ayında New Yok yeniden hayata dönecek”

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, son olarak Broadway’in perdelerini açmasıyla birlikte kentin yeniden eski günlerine geri döneceğini, canlanmayı Eylül boyunca tüm New Yorklular’ın hissedeceğini söyledi.

Başkan De Blasio, en büyük etkenin yapılan aşı sayısının yükselmesi olduğunu belirterek, “New York'ta hepimiz için bir iyileşme sağlayabilmemizin nedeni, inanılmaz aşılama çabası. Aşılanan kişi sayıları ve oranı artmaya devam ediyor. New York kent hayatının geri gelmesinin nedeni budur. Aşılama sayıları, önümüzdeki haftalarda gerçekten tam olarak hissedilecek olan, uygulamaya koyduğumuz yeni teşvikler sayesinde çok daha fazla artacak. Eylül, New York için kritik dönüş zamanı olacak. Broadway geri geldi. Hamilton ve Wicked ve Lion King ve Chicago dahil olmak üzere şovlar yeniden başladı, bu gerçekten çok heyecan verici. Kültür ve sanat başkentiyiz. Broadway ve şehrin tüm sanat ve kültürü, New York şehrinin yaşamını, enerjisini, çeşitliliğini ve ruhunu ifade eder” dedi.