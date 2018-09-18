HABER

New York Carnegie Hall'da Türk-Japon dostluğu konseri verilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 06:56 | Son Güncelleme

Türk-Japon dostluğunun başlangıcı kabul edilen Ertuğrul Fırkateyni faciası ve 1985'te İran'ın başkenti Tahran'da mahsur kalan Japonların THY uçağı ile kurtarılmasını konu alan eserler 29 Kasım'da New York'ta dünyaca ünlü konser salonu Carnegie Hall'da sunulacak

Türk-Japon dostluğunda önemli bir role sahip Ertuğrul Fırkateyni ve İran-Irak Savaşı'nda İran'da mahsur kalan Japonların Türkiye tarafından uçak gönderilerek kurtarılması hakkında yazılan eserler 29 Kasım'da New York'ta seslendirilecek.

New York'un dünyaca ünlü konser salonu Carnegie Hall, Türk orkestra şefi Gürer Aykal tarafından kurulan ve Japon orkestra şefi Seiji Mukaiyama tarafından yönetilecek New Manhattan Sinfonietta Orkestrası'nın Türk-Japon dostluğuna adanan ''Dünya Barışı İçin Çağrı'' adlı konserine ev sahipliği yapacak.

New Manhattan Sinfonietta Orkestrası, konserde Japon orkestra şefi Mukaiyama tarafından yazılan, Türk-Japon dostluğunun başlangıcı olarak kabul edilen Ertuğrul Fırkateyni faciası ve 1985'te İran'ın başkenti Tahran'da mahsur kalan Japonların Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile kurtarılmasını anlatan eserleri çalacak.

Ayrıca 27-29 Kasım'da New York'ta ''Ertuğrul Fırkateyni'' sergisi de düzenlenecek.

- Ertuğrul Fırkateyni'nin batması

Sultan 2. Abdülhamid, 1887'de Japonya Prensi Komatsu'nun bir savaş gemisiyle İstanbul'u ziyaret etmesinin ve kendisine hediyeler sunmasının ardından Japonya'ya heyet göndererek, karşı ziyaret yapılmasını emretti.

Bu ziyaret için seçilen Ertuğrul Fırkateyni, 2. Abdülhamid'den Japon İmparatoru Meiji'ye mücevherli imtiyaz nişanı ve diğer hediyeleri götürmek amacıyla yola çıktı.

Temmuz 1889'da İstanbul'dan ayrılan Ertuğrul Fırkateyni, güzergahı boyunca birçok limana uğradı. Fırkateyn, 11 ay sonra 7 Haziran 1890'da Japonya'nın Yokohama Limanı'na ulaştı.

Osmanlı heyeti Japonya'da kaldığı 3 ay boyunca birçok temasta bulundu. Japon Deniz Kuvvetlerinin tayfun uyarısına rağmen Ertuğrul Fırkateyni 15 Eylül 1890'da Yokohama Limanı'ndan ayrıldı.

Kuşimoto açıklarında tayfuna yakalanan fırkateyn, 16 Eylül 1890'da kayalara çarparak battı. Kazadan sadece 69 denizci kurtuldu, 550'nin üzerinde Osmanlı leventi ise hayatını kaybetti.

Fırkateynin trajik sonu, Türk-Japon dostluğunun başlangıcı olurken, kazanın yaşandığı Kuşimoto'da 1891'de şehitler için anıt dikildi. 1937'de Türkiye tarafından restore edilen anıt önünde her yıl anma törenleri yapılıyor.

PARTNERKimliği ortaya çıktıKimliği ortaya çıktı
GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 28 yaralıGÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 28 yaralı
Sorguda itiraf etti! Meçhul ABD’li için 40 kişilik özel ekip kurulduSorguda itiraf etti! Meçhul ABD’li için 40 kişilik özel ekip kuruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Carnegie Hall Türk-Japon dostluğu konseri

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

ABD'den Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasına ilk yorum

ABD'den Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasına ilk yorum

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Rusya: Füzeler Fransa'ya ait fırkateynden ateşlendi

Rusya: Füzeler Fransa'ya ait fırkateynden ateşlendi

Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı

Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı

Son dakika! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

Son dakika! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

İlginizi Çekebilir

Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı

Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı

Fatih Portakal, FOX TV'den ayrılıyor mu? Açıkladı

Fatih Portakal, FOX TV'den ayrılıyor mu? Açıkladı

Cansu Canan Özgen Habertürk TV'den ayrıldı

Cansu Canan Özgen Habertürk TV'den ayrıldı

Resmi Gazete kapatıldı!

Resmi Gazete kapatıldı!

Şırnak'taki düğünde geline 1 kilo altın, damada 230 bin lira takıldı

Şırnak'taki düğünde geline 1 kilo altın, damada 230 bin lira takıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ahmet Hakan'dan 'Cübbeli Ahmet Hoca'ya yanıt: Protezperest

Ahmet Hakan'dan 'Cübbeli Ahmet Hoca'ya yanıt: Protezperest

TSK'dan Kuzey Irak ve Tunceli'ye operasyon

TSK'dan Kuzey Irak ve Tunceli'ye operasyon

'Brunson olayında yeni bir gelişme var' diyerek duyurdu! Harekete geçiyorlar!

'Brunson olayında yeni bir gelişme var' diyerek duyurdu! Harekete geçiyorlar!

Muharrem İnce soruşturma!

Muharrem İnce soruşturma!

Sorguda itiraf etti! Meçhul ABD’li için 40 kişilik özel ekip kuruldu

Sorguda itiraf etti! Meçhul ABD’li için 40 kişilik özel ekip kuruldu

Son dakika! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

Son dakika! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.