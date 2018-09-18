New York Carnegie Hall'da Türk-Japon dostluğu konseri verilecek

Türk-Japon dostluğunda önemli bir role sahip Ertuğrul Fırkateyni ve İran-Irak Savaşı'nda İran'da mahsur kalan Japonların Türkiye tarafından uçak gönderilerek kurtarılması hakkında yazılan eserler 29 Kasım'da New York'ta seslendirilecek.
New York'un dünyaca ünlü konser salonu Carnegie Hall, Türk orkestra şefi Gürer Aykal tarafından kurulan ve Japon orkestra şefi Seiji Mukaiyama tarafından yönetilecek New Manhattan Sinfonietta Orkestrası'nın Türk-Japon dostluğuna adanan ''Dünya Barışı İçin Çağrı'' adlı konserine ev sahipliği yapacak.
New Manhattan Sinfonietta Orkestrası, konserde Japon orkestra şefi Mukaiyama tarafından yazılan, Türk-Japon dostluğunun başlangıcı olarak kabul edilen Ertuğrul Fırkateyni faciası ve 1985'te İran'ın başkenti Tahran'da mahsur kalan Japonların Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile kurtarılmasını anlatan eserleri çalacak.
Ayrıca 27-29 Kasım'da New York'ta ''Ertuğrul Fırkateyni'' sergisi de düzenlenecek.
- Ertuğrul Fırkateyni'nin batması
Sultan 2. Abdülhamid, 1887'de Japonya Prensi Komatsu'nun bir savaş gemisiyle İstanbul'u ziyaret etmesinin ve kendisine hediyeler sunmasının ardından Japonya'ya heyet göndererek, karşı ziyaret yapılmasını emretti.
Bu ziyaret için seçilen Ertuğrul Fırkateyni, 2. Abdülhamid'den Japon İmparatoru Meiji'ye mücevherli imtiyaz nişanı ve diğer hediyeleri götürmek amacıyla yola çıktı.
Temmuz 1889'da İstanbul'dan ayrılan Ertuğrul Fırkateyni, güzergahı boyunca birçok limana uğradı. Fırkateyn, 11 ay sonra 7 Haziran 1890'da Japonya'nın Yokohama Limanı'na ulaştı.
Osmanlı heyeti Japonya'da kaldığı 3 ay boyunca birçok temasta bulundu. Japon Deniz Kuvvetlerinin tayfun uyarısına rağmen Ertuğrul Fırkateyni 15 Eylül 1890'da Yokohama Limanı'ndan ayrıldı.
Kuşimoto açıklarında tayfuna yakalanan fırkateyn, 16 Eylül 1890'da kayalara çarparak battı. Kazadan sadece 69 denizci kurtuldu, 550'nin üzerinde Osmanlı leventi ise hayatını kaybetti.
Fırkateynin trajik sonu, Türk-Japon dostluğunun başlangıcı olurken, kazanın yaşandığı Kuşimoto'da 1891'de şehitler için anıt dikildi. 1937'de Türkiye tarafından restore edilen anıt önünde her yıl anma törenleri yapılıyor.
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