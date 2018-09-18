New York Carnegie Hall'da Türk-Japon dostluğu konseri verilecek

Türk-Japon dostluğunda önemli bir role sahip Ertuğrul Fırkateyni ve İran-Irak Savaşı'nda İran'da mahsur kalan Japonların Türkiye tarafından uçak gönderilerek kurtarılması hakkında yazılan eserler 29 Kasım'da New York'ta seslendirilecek.

New York'un dünyaca ünlü konser salonu Carnegie Hall, Türk orkestra şefi Gürer Aykal tarafından kurulan ve Japon orkestra şefi Seiji Mukaiyama tarafından yönetilecek New Manhattan Sinfonietta Orkestrası'nın Türk-Japon dostluğuna adanan ''Dünya Barışı İçin Çağrı'' adlı konserine ev sahipliği yapacak.

New Manhattan Sinfonietta Orkestrası, konserde Japon orkestra şefi Mukaiyama tarafından yazılan, Türk-Japon dostluğunun başlangıcı olarak kabul edilen Ertuğrul Fırkateyni faciası ve 1985'te İran'ın başkenti Tahran'da mahsur kalan Japonların Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile kurtarılmasını anlatan eserleri çalacak.

Ayrıca 27-29 Kasım'da New York'ta ''Ertuğrul Fırkateyni'' sergisi de düzenlenecek.

- Ertuğrul Fırkateyni'nin batması

Sultan 2. Abdülhamid, 1887'de Japonya Prensi Komatsu'nun bir savaş gemisiyle İstanbul'u ziyaret etmesinin ve kendisine hediyeler sunmasının ardından Japonya'ya heyet göndererek, karşı ziyaret yapılmasını emretti.