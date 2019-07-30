HABER

New York, esrar kullanımına hapis cezasını kaldırıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 30.07.2019 05:37 | Son Güncelleme

New York eyaleti keyfi amaçlı esrar kullanımı ve az miktarda esrar bulundurmaya hapis cezası uygulamasını kaldırdı.

New York, esrar kullanımına hapis cezasını kaldırıyor

New York Valisi Andrew Cuomo, esrar kullanımını ve üzerinde az miktar bulundurmayı ''suç saymayan'' ve hapis cezasını kaldıran yasayı imzaladı.

Yasa, 30 gün içinde yürürlüğe girecek. Yasayla üzerinde bir miktar esrar bulunduranlar hapis cezası almayacak ancak para cezası ödeyecek.

ABD'DE 11 EYALET KEYFİ ESRAR KULLANIMINI YASALLAŞTIRDI

Esrar kullanma ve taşımaktan daha önce hapis cezası almış kişiler ise bu yasayla cezalarını sicil kaydından sildirebilecek.

Bu kararla, yasadışı esrar bulundurmanın azaltılması hedefleniyor.

ABD'de 11 eyalet keyfi esrar kullanımını tamamen yasallaştırdı. New York dahil 15 eyalet ise esrar kullanımı ve az miktarda bulundurmayı suç olmaktan çıkardı, hapis cezasını kaldırdı. (AA)


Orası artık huzur arayanların durak noktası olduOrası artık huzur arayanların durak noktası oldu
Trump ve Johnson arasında ilk görüşmeTrump ve Johnson arasında ilk görüşme
‘Trump 2020’ye kadar Afganistan’daki Asker Sayısını Azaltmak İstiyor’‘Trump 2020’ye kadar Afganistan’daki Asker Sayısını Azaltmak İstiyor’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
New York esrar kullanımı yasası

En Çok Okunan Haberler

Dünyaca ünlü yıldız Trabzon’da

Dünyaca ünlü yıldız Trabzon’da

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı! 10 bin kişi istihdam edilecek

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı! 10 bin kişi istihdam edilecek

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

Hulusi Akar'dan ABD'li mevkidaşıyla kritik görüşme

Hulusi Akar'dan ABD'li mevkidaşıyla kritik görüşme

Trump ve Johnson arasında ilk görüşme

Trump ve Johnson arasında ilk görüşme

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

ABD'den bomba iddia: Düşürmüş olabiliriz

ABD'den bomba iddia: Düşürmüş olabiliriz

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trump'tan Türkiye hamlesi! Beyaz Saray'a davet etti

Trump'tan Türkiye hamlesi! Beyaz Saray'a davet etti

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump ile Johnson, ABD-İngiltere ilişkilerini görüştü

Trump ve Johnson arasında ilk görüşme

Birleşmiş Milletler duyurdu: Binlerce kişi Türkiye sınırına doğru kaçtı

BM duyurdu: Binlerce kişi Türkiye sınırına doğru kaçtı

O örgüt cenazeye saldırdı: En az 65 ölü

O örgüt cenazeye saldırdı: En az 65 ölü

Irak'ta DEAŞ'lı teröristler petrol kuyularına saldırdı

Teröristler petrol kuyularına saldırdı

Trump, Milli İstihbarat Direktörünü görevden aldı

Trump o ismi görevden aldı

ABD'de silahlı saldırı! Festivali kana buladılar: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'de festivali kana buladılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.