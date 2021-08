New York Eyalet Meclisi Vali Cuomo’dan Savunmasını İstedi

New York Eyalet Meclisi, Vali Andrew Cuomo'dan eyalet başsavcılığının 11 kadına yönelik cinsel taciz iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturmada yer alan iddialarla ilgili savunmasını ve iddiaları çürütebilecek delilleri 13 Ağustos tarihine kadar meclis avukatlarına sunmasını istedi.

New York Eyalet Meclisi’nin, Vali Cuomo’nun savunması ve lehindeki delilleri sunmasının ardından kısa süre içinde suçlamaları değerlendireceği belirtildi.

New York Eyalet Meclisi’nin soruşturma sonuçlarına göre, yapılacak oylamada valinin görevden alınmasına karar verebileceği kaydedildi. Eyalet meclisinde görevden alınması yönünde bir kararın alınması halindeyse kararın daha sonra da eyalet senatosuna taşınacağı belirtildi. New York Eyalet Senatosu’nun Vali Cuomo’yu suçlu bulması halinde görevine son verileceği belirtildi.

New York Eyalet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Charles D. Lavine ve adalet komisyonu üyelerinin, Cuomo’nun avukatlarından önümüzdeki Cuma gününe kadar şu ana kadar yürütülen soruşturmadaki iddialarla ilgili savunma delillerini kendilerine göndermelerini istedikleri belirtildi.

“Eyalet meclisi görevden alacak”

Aralarında ABD Başkanı Joe Biden’ın da yer aldığı birçok siyasetçinin istifa etmesi için çağrıda bulunduğu New York Valisi Cuomo’nun bu çağrılara uymaması halinde eyalet meclisi tarafından büyük bir ihtimalle görevinden alınacağı öne sürüldü.

New York Eyalet Meclisi’nde görev yapan çok sayıda milletvekilinin yapılacak olası bir oylamada istifa etmeyen Cuomo’nun görevden alınması yönünde oy kullanacakları iddia edildi.

Üç dönemdir New York valiliği görevini sürdüren Cuomo’nun kaderinin, eyalette hem senatoda hem de mecliste çoğunlukta olan Demokrat Partililer’in belirleyeceği kaydedildi. Associated Press, 150 üyeli New York Eyalet Meclisi’nin 83 üyesinin yapılacak bir oylamada Cuomo aleyhine oy kullanacaklarını iddia etti.

“Senato suçlu bulursa siyasi hayatı bitecek”

New York Eyalet Meclisi milletvekillerinin yapılacak oylamada çoğunluk oyu ile Cuomo'yu görevden alması halinde, Demokratlar’ın da çoğunlukta olduğu eyalet senatosunda yapılacak oturumda da Cuomo suçlu bulunursa valilik görevinden alınacak ve potansiyel olarak eyalet çapında siyasi görev aramaktan kalıcı olarak menedilecek. Vali yardımcısı Kathy Hochul, vali olarak onun yerini alacak.

Vali Cuomo, New York’taki huzurevlerinde Corona virüsü yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısıyla ilgili verdiği verilerle ilgili de ayrı bir soruşturma geçiriyor. Vali Cuomo ayrıca Corona virüsü testlerinde kendi aile bireylerine öncelik tanımak ve salgınla ilgili yazdığı kitabında eyaletin kaynaklarını kullanmakla da suçlanıyor.