New York eyaletinde elektronik sigara satışlarına kısıtlama getiriliyor

ABD'de New York eyalet yönetimi ülke genelinde elektronik sigara kullanımdan kaynaklandığı sanılan akciğer hastalığı nedeniyle aromalı elektronik sigara ürünlerinin satışını yasaklamak üzere adım atmaya hazırlanıyor.

New York Times gazetesinde yer alan habere göre Eyalet Valisi Andrew M. Cuomo, aromalı elektronik sigara ürünlerinin satışını yasaklamak üzere, halk sağlığı konusunda olağanüstü tedbir almaya yetkili Kamu Sağlığı ve Sağlık Planlama Kurulu'nun toplanarak karar alacağını açıkladı.

Cuomo, elektronik sigaraların başta nikotin alışkanlığına yol açmanın yanında çok ciddi sağlık risklerine yol açabileceğine dikkati çekerek, "Elektronik sigara tehlikeli, nokta. Kimse buhar ve kimyasalları ciğerlerinizin derinine kadar teneffüs ettiğiniz bir şeyi uzun süre kullanmanın sağlıklı olduğunu söyleyemez." ifadesini kullandı.

Ülke genelinde artan akciğer rahatsızlığı vakaları nedeniyle böyle bir adım atma ihtiyacı duyduklarının altını çizen Cuomo, yasağın bu aşamada yalnızca aromalı ürünlerle sınırlı kalacağı, normal tütün ve mentol ilaveli ürünleri kapsamayacağını belirtti.