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New York eyaletinde elektronik sigara satışlarına kısıtlama getiriliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 14:41 | Son Güncelleme

New York Valisi Andrew M. Cuomo, Kamu Sağlığı ve Sağlık Planlama Kurulu'nu toplayarak aromalı elektronik sigara ürünlerinin satışını yasaklamak üzere olağanüstü tedbir kararı alacağını açıkladı - Cuomo: - "Elektronik sigara tehlikeli, nokta. Kimse buhar ve kimyasalları ciğerlerinizin derinine kadar teneffüs ettiğiniz bir şeyi uzun süre kullanmanın sağlıklı olduğunu söyleyemez"

ABD'de New York eyalet yönetimi ülke genelinde elektronik sigara kullanımdan kaynaklandığı sanılan akciğer hastalığı nedeniyle aromalı elektronik sigara ürünlerinin satışını yasaklamak üzere adım atmaya hazırlanıyor.

New York Times gazetesinde yer alan habere göre Eyalet Valisi Andrew M. Cuomo, aromalı elektronik sigara ürünlerinin satışını yasaklamak üzere, halk sağlığı konusunda olağanüstü tedbir almaya yetkili Kamu Sağlığı ve Sağlık Planlama Kurulu'nun toplanarak karar alacağını açıkladı.

Cuomo, elektronik sigaraların başta nikotin alışkanlığına yol açmanın yanında çok ciddi sağlık risklerine yol açabileceğine dikkati çekerek, "Elektronik sigara tehlikeli, nokta. Kimse buhar ve kimyasalları ciğerlerinizin derinine kadar teneffüs ettiğiniz bir şeyi uzun süre kullanmanın sağlıklı olduğunu söyleyemez." ifadesini kullandı.

Ülke genelinde artan akciğer rahatsızlığı vakaları nedeniyle böyle bir adım atma ihtiyacı duyduklarının altını çizen Cuomo, yasağın bu aşamada yalnızca aromalı ürünlerle sınırlı kalacağı, normal tütün ve mentol ilaveli ürünleri kapsamayacağını belirtti.

Cuomo'nun ofisinden yapılan açıklamada, söz konusu ürünlerin geleneksel sigara kullanımını azalttığına dair bulgular nedeniyle şimdilik yasak kapsamı dışında tutulduğunu ancak sağlık otoritelerinin tavsiyesiyle ileride bu ürünlerin de yasaklanabileceğini vurguladı.

Kısıtlamanın yürürlüğe girmesi halinde New York eyaleti, ABD'de Michigan'ın ardından elektronik sigara satışına yasak getiren ikinci eyalet olacak.

Michigan Valisi Gretchen Whitmer, 4 Eylül'de ülke genelinde yayılan gizemli akciğer hastalığının yarattığı riski gerekçe göstererek eyalette aromalı elektronik sigara satışlarının 6 ay boyunca yasaklandığını açıklamıştı.

Daha önce ABD'nin California eyaletinde San Francisco Kent Meclisi "elektronik sigara" adı verilen tütün ilave edilebilen buhar teneffüs cihazlarının satışını insan sağlığına etkileri net olarak ortaya konulana kadar durdurmayı öngören yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul etmişti. Yasa henüz Belediye Başkanı tarafından onaylanmadığı için yürürlüğe girmedi.

Öte yandan New Jersey Eyalet Senatosu Başkanı Stephen M. Sweeney, eyalette elektronik sigara satışlarının tamamen yasaklanmasını öngören bir yasa tasarısını meclise sunmuştu. Tasarı yasalaşırsa New Jersey, ABD'de elektronik sigara satışlarını tamamen yasaklayan ilk eyalet olacak.

- Elektronik sigaranın yol açtığı "gizemli hastalık"

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi'nden (CDC) yapılan açıklamada, 28 Haziran-20 Ağustos arasında, ülke genelinde 16 eyalette elektronik sigara kullanan 153 kişinin tıbbi olarak henüz tanımlanamayan bir akciğer rahatsızlığı şikayetiyle sağlık merkezlerine başvurduğu bildirilmişti.

Eylül ayına gelindiğinde 33 eyalette yaklaşık 450 kişiyi etkileyen hastalık nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirmişti.

Hastaların büyük bölümünün ergenlik çağındaki çocuklar ve genç yetişkinler olduğu kaydedilmişti.

Belirtileri arasında solunum yetmezliği, bitkinlik, göğüs ağrısı ve kusma olan hastalığa elektronik sigara cihazının kendisinin mi yoksa içine koyulan maddelerin mi sebep olduğu henüz bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD elektronik sigara New York

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