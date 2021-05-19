New York Eyaletinden Trump’ın Şirketine Cezai Soruşturma

New York Eyalet Başsavcılığı, eski Başkan Donald Trump'ın şirketi Trump Organization hakkında cezai soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklama, Trump ve ailesi açısından hukuki risklerin arttığı anlamına geliyor.
New York Başsavcısı Letitia James, Trump Organization'ın kredi garantisi almak, ekonomik fayda ve vergi ödemeleri açısından avantaj sağlamak için emlak değerleri hakkında yalan beyanda bulunup-bulunmadığını soruşturuyordu.
New York Başsavcılığı'ndan yapılan son açıklama, Beyaz Saray'dan ayrılmasının üzerinden dört ay geçtikten sonra Trump'ın karşı karşıya olduğu hukuki tehlikelerin arttığına işaret ediyor. Böylelikle eski başkan hakkındaki cezai soruşturma sayısı üçe çıktı.
New York Eyalet Başsavcısı Letitia James'ın sözcüsü Fabien Levy, yaptığı açıklamada, "Trump Organization'a, soruşturmamızın bundan böyle sadece medeni hukuk çerçevesinde yürütülmeyeceği bilgisini ilettik. Artık Trump Organization'ı aktif olarak Manhattan Bölge Savcılığı'yla beraber cezai kapasitede soruşturuyoruz" dedi.
Eski Başkan Trump'ın aile şirketi Trump Organization'a konuya ilişkin açıklamada bulunması için ulaşılamadı. Trump ise Demokrat Partili Başsavcı Letitia James'ın siyasi güdümle hareket ettiğini söylemişti.
Başsavcı James, Trump Organization'ın daha avantajlı şartlarla kredi garantilemek için sahip olduğu bazı emlak değerlerini yüksek, vergi indirimi almak içinse bazılarının değerini düşük gösterip-göstermediğini soruşturuyor. Manhattan Bölge Savcısı Cyrus Vance ise ayrı bir soruşturma kapsamında Trump'ın ABD Başkanı olmadan önceki iki yıldan uzun süre içindeki iş anlaşmalarını mercek altına almıştı.
Manhattan Bölge Savcılığı, dava dosyalarında, Trump Organization'ın vergi ve sigorta sahteciliği ve iş kayıtlarında tahrifat dahil "kapsamlı ve uzun süreli kriminal eylemlerde" bulunup-bulunmadığının soruşturulduğunu bildirmişti.
Georgia eyaletinin Fulton ilçesinde savcılar, Şubat ayında, Trump'ın 2020 başkanlık seçimlerinin sonucunu etkileme girişimlerine ilişkin cezai soruşturma açmıştı. Soruşturma, Trump'ın 2 Ocak'ta yaptığı bir telefon görüşmesinde Georgia Eyalet Sekreteri'ne, seçimlere hile karıştırıldığı şeklindeki temelsiz iddialarla sonucu değiştirmesi için baskı yaptığının ortaya çıkması üzerine başlatılmıştı.
Manhattan Bölge Savcısı Vance'in soruşturmasıysa Trump'ın eski avukatı ve iş bitiricisi Michael Cohen'in, 2016 seçimleri öncesinde Trump'la evlilik dışı ilişki yaşadıklarını iddia eden iki kadını susturmak için para ödediğinin ortaya çıkması üzerine gelmişti.
New York Eyalet Başsavcısı James, soruşturmayı, Cohen'İn Kongre'de ifade vermesinin ardından açtığını kaydetmişti. Cohen, Kongre'deki ifadesinde, ucuz kredi almak ve daha az emlak vergisi ödemek için Trump'ın mali beyannamelerinde gerçeği yansıtmayan değişiklikler yapıldığını dile getirmişti.
Bir zamanlar Trump için canını vermeyi bile göze alacağını söyleyen Michael Cohen, 2018 yılında, seçim kampanyası finansmanı yasasını ihlal dahil hakkındaki suçlamaları kabul etmişti. Cohen halen üç yıllık ev hapsi cezasını çekiyor.
Vergi indirimi
Michael Cohen, Reuters haber ajansına gönderdiği mesajda, "New York Eyalet Başsavcılığı ve New York Bölge Savcılığı belgeleri inceledikçe Donald Trump'ın başındaki belalar artmaya başlıyor. Yakında Donald ve İş Ortakları yaptıklarının hesabını verecek" ifadelerini kullandı.
Manhattan Bölge Savcısı Vance'ın soruşturması hakkında bilgi sahibi olan iki kişi, Reuters'a, Michael Cohen'in savcılık yetkilileri tarafından sorgulandığını söyledi.
Mahkeme kayıtları, New York Eyalet Başsavcılığı ve Manhattan Bölge Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmaların birbirinden ayrı olmasına rağmen bazı ortak özelliklere sahip olduğunu gösteriyor.
Her iki soruşturma da Trump Organization'ın ve ortaklarının, Trump'ın 1995 yılında satın aldığı, Manhattan'ın kuzeyinde 212 dönümlük arazi üzerine kurulu Seven Springs malikanesinin değerini nasıl belirlediğini inceliyor. Trump'ın şirketi, yüz yıl önce inşa edilen 4 bin 600 metrekarelik malikanenin Trump ailesi tarafından kullanıldığını bildirmişti.
Trump'ın malikanenin bulunduğu arazide bir golf sahası kurma planı, bölgede yaşayanların itirazları nedeniyle hayata geçirilememişti. Trump ayrıca aynı noktada lüks konut inşa etme planını da askıya almıştı.
Emlak kayıtlarına ve dava dosyalarına göre malikane, Trump'ın vergi indirimi almak için kullandığı bir araç haline geldi. Trump, kayıtlara göre 2015 yılında arazide inşaat yapmamak için bir anlaşma imzaladı.
New York Eyalet Başsavcılığı, dava dosyasında, Trump tarafından anlaşma imzalanmadan önce tutulan bir bilirkişinin malikanenin değerini 56 milyon 500 bin dolar olarak belirlediğini kaydediyor. Dosyaya göre bilirkişi, arazide inşaat kısıtlaması anlaşması nedeniyle oluşacak zararıysa 21 milyon 100 bin dolar olarak değerlendirdi. Trump'ın bu tutarı gelir vergisinden düştüğü kaydediliyor.