New York Eyaletinden Trump’ın Şirketine Cezai Soruşturma

New York Eyalet Başsavcısı Letitia James'ın sözcüsü Fabien Levy, yaptığı açıklamada, "Trump Organization'a, soruşturmamızın bundan böyle sadece medeni hukuk çerçevesinde yürütülmeyeceği bilgisini ilettik. Artık Trump Organization'ı aktif olarak Manhattan Bölge Savcılığı'yla beraber cezai kapasitede soruşturuyoruz" dedi.

New York Başsavcılığı'ndan yapılan son açıklama, Beyaz Saray'dan ayrılmasının üzerinden dört ay geçtikten sonra Trump'ın karşı karşıya olduğu hukuki tehlikelerin arttığına işaret ediyor. Böylelikle eski başkan hakkındaki cezai soruşturma sayısı üçe çıktı.

New York Başsavcısı Letitia James, Trump Organization'ın kredi garantisi almak, ekonomik fayda ve vergi ödemeleri açısından avantaj sağlamak için emlak değerleri hakkında yalan beyanda bulunup-bulunmadığını soruşturuyordu.

Eski Başkan Trump'ın aile şirketi Trump Organization'a konuya ilişkin açıklamada bulunması için ulaşılamadı. Trump ise Demokrat Partili Başsavcı Letitia James'ın siyasi güdümle hareket ettiğini söylemişti.

Başsavcı James, Trump Organization'ın daha avantajlı şartlarla kredi garantilemek için sahip olduğu bazı emlak değerlerini yüksek, vergi indirimi almak içinse bazılarının değerini düşük gösterip-göstermediğini soruşturuyor. Manhattan Bölge Savcısı Cyrus Vance ise ayrı bir soruşturma kapsamında Trump'ın ABD Başkanı olmadan önceki iki yıldan uzun süre içindeki iş anlaşmalarını mercek altına almıştı.

Manhattan Bölge Savcılığı, dava dosyalarında, Trump Organization'ın vergi ve sigorta sahteciliği ve iş kayıtlarında tahrifat dahil "kapsamlı ve uzun süreli kriminal eylemlerde" bulunup-bulunmadığının soruşturulduğunu bildirmişti.

Georgia eyaletinin Fulton ilçesinde savcılar, Şubat ayında, Trump'ın 2020 başkanlık seçimlerinin sonucunu etkileme girişimlerine ilişkin cezai soruşturma açmıştı. Soruşturma, Trump'ın 2 Ocak'ta yaptığı bir telefon görüşmesinde Georgia Eyalet Sekreteri'ne, seçimlere hile karıştırıldığı şeklindeki temelsiz iddialarla sonucu değiştirmesi için baskı yaptığının ortaya çıkması üzerine başlatılmıştı.