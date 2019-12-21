New York Halkı Çöple Mücadele İçin Harekete Geçti

Amerikalılar'ın Şükran Günü ve yılbaşı arasındaki dönemde yılın diğer zaman dilimlerine göre yüzde 25 oranında daha fazla çöp ürettikleri tahmin ediliyor. Ancak New York, bu eğilimi değiştirmeye kararlı. New Yorklular hiçbir şeyin ziyan olmayacağı bir kent oluşturmak için kendilerini az tüketmekte, bazı ürünleri tekrar kullanmaya ve geri dönüşüme adamaya hazır görünüyor.

New York'taki tiyatrolarda çalışan yapımcılar, aktörler ve kostüm tasarımcıları kullanılmış dekor ve kostümlerin iyi bir amaca hizmet etmesi için kolları sıvadı.

Herkes kullanmadıkları kıyafetleri getiriyor. Çocuklarının, yakınlarının giysilerini de topluyorlar. Aralarında değiş-tokuş yapıyorlar. Böylelikle insanların yeni kıyafetleri oluyor. Geri kalanlarsa bağışlanıyor.

“One on One” Yapımcılık şirketi çalışanları, Pretty Woman müzikalini sahneye koymakla meşgul. Ancak ekip, yoğun çalışma temposuna rağmen bu etkinliğe de katkıda bulunuyor. Zira onlara göre iklim değişikliğinin yaşandığı bu dönemde toplum olarak eşyaların bağışlanmasına ve geri dönüşümünün yapılmasına öncülük etmek son derece önemli.