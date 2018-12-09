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New York: 'Hamile mahkum, kelepçe ve prangayla doğum yaptı'

09.12.2018 14:30 | Son Güncelleme

ABD'nin New York kentinde elleri kelepçeli ve ayakları prangalı olarak doğum yapmak zorunda kalan bir mahkum New York Polis Müdürlüğü'ne dava açtı.

New York: 'Hamile mahkum, kelepçe ve prangayla doğum yaptı'

New York Times gazetesinin haberine göre, adı açıklanmayan 27 yaşındaki kadın, Bronx'taki hapishanede doğum sancılarının başlaması üzerine 8 Şubat'ta Montefiore Tıp Merkezi'ne götürüldü.

Kadın elleri ve ayakları bağlı olarak bir saat süreyle bebeğini dünyaya getirmeye çalıştı. Doktorlar, polis memurlarına, bunun yasalara aykırı olduğunu ve hastayı riske soktuğunu söyleyerek, kadının elleri ve ayaklarının çözülmesini istedi.

Ancak polis memurları, New York Polis Müdürlüğü'nün mahkumların hastanedeki tedavileriyle ilgili protokolünün eyalet yasalarından önde geldiğini belirterek bu talebi reddetti. Daha sonra kadının ayakları çözüldü. Kadın bebeğini sağ eli yatağa kelepçeli olarak dünyaya getirdi.

Eyalette üç yıl önce çıkarılan bir yasaya göre, hamilelik, doğum ve 8 haftalık lohusalık döneminde hamile kadınlara kelepçe ya da pranga takılması yasak.

'İNSANLIK DIŞI MUAMAELE'

Ancak New York Polis Müdürlüğü'nün "devriye protokolü" hamile kadınlara kelepçe ve pranga takılmasını şart koşuyor. Protokol, doktorların talep etmesi durumunda kelepçe ve zincirlerin çıkarılmasına izin veriyor.

Kadın mahkum dava dilekçesinde aşağılayıcı bir muameleye maruz kaldığını ve travma yaşadığını belirterek bu nedenle doğumu aliesine haber veremediğini söyledi,

"Yaşadıklarıma ben hala anlam veremiyorum çocuğum nasıl anlayacak? Hamile kadınlara zincir takılması insanlık dışı, zalimce ve 2018'te New York'ta olmaması gereken anlamsız bir uygulama" dedi.

New York Polis Müdürlüğü Sözcüsü Nicholas Paolucci, "iddiaları çok dikkatli bir şekilde inceliyoruz" dedi.

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New York ABD mahkum doğum

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Özgürlükler ülkesi abd...
normaldir macera dolu amarıka insan hakları özgürlük polisin insanlara davranışı 5yıldız 10numara diyorlar dünyanın en adi en kişiliksiz ülkesi amarika
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