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“New York Haziran'ın İlk İki Haftasında Yeniden Açılabilir”

22.05.2020 00:11 | Son Güncelleme

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentte ekonominin Haziran ayının ilk iki haftası içinde yeniden açılabileceğini söyledi

“New York Haziran'ın İlk İki Haftasında Yeniden Açılabilir”

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentte ekonominin Haziran ayının ilk iki haftası içinde yeniden açılabileceğini söyledi.

De Blasio salgın hastalıkla ilgili düzenlediği günlük basın toplantısında, ellerindeki verilerin, New York kentinde ekonomik faaliyetlerin Haziran ayının ilk yarısında yeniden başlatılabileceğine işaret ettiğini söyledi.

Bill De Blasio, New York’un hastaneye kaldırılma sayıları, yoğun bakım ünitelerinde yatan hasta sayısı, solunum cihazına bağlı hasta sayısı gibi çeşitli verilerle değerlendirilen eyaletin yedi kriterini yakın bir zamanda tamamlayabileceğini belirterek, ''Kentin aşamalı olarak yeniden açılmasının Haziran ayının ilk yarısında başlayacağını düşünüyorum. Bu tarih 1 ile 15 Haziran arasında bir tarihte olabilir'' dedi.

Başkan de Blasio, New York’un dört aşamalı yeniden açılma planının ilk aşamasında, inşaat, imalat ve toptan tedarik zincirleri ve kapıdan perakende satış yapan dükkanların yeniden açılabileceğini belirtti.

New York’ta her dört kişiden biri yiyecek yardımına muhtaç

Başkan de Blasio, New York’ta her dört kişiden birinin yiyecek yardımına muhtaç olduğunu da belirterek, belediyenin 60 günde 32 milyon hazır yemek dağıttığını kaydetti. De Blasio, “Salgın hastalıkla birlikte kentte yiyecek yardım talebi ikiye katlandı. Günde iki milyon kişi yiyecek yardımı alıyor. Bu her dört New Yorklu'dan biri demek” diye konuştu.

New York plajlarında denize girme yasağı

Geçtiğimiz haftalarda hava sıcaklarının aniden artmasıyla New Yorklular'ın kentin plajlarına akın etmeleri yetkilileri yeni önlemler almak zorunda bıraktı.

Bu hafta sonu açılacağı belirtilen kentin plajlarında denize girme yasağı getirildi. Plajların sadece yürüyüş amacıyla bulundukları semt sakinleri tarafından kullanılabileceği belirtildi.

Başkan de Blasio, “Coney Island ve Rockaway plajları da dahil olmak üzere kentin plajları sadece sahilde yürüyüş yapmak isteyen semt sakinleri tarafından kullanılabilecek. Denize girilmeyecek. Plajda parti yapılmayacak. Kalabalıklar oluşturulmayacak ve sosyal mesafe kurallarına uyulacak'' dedi.

Başkan de Blasio, kentin diğer bölge ve semtlerinde yaşayan New Yorklular'a, kentteki plajlara gitmemeleri çağrısında bulundu. De Blasio, en büyük endişelerinin, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte kentin diğer bölgelerinden plajlara gelmek için metrolarda oluşacak aşırı kalabalığın salgın hastalığın bulaşma riskini arttırması olduğunu kaydetti.

New York’ta toplu taşımacılığı kullananların sayısı artmaya başladı

Açıklanan son verilere göre, New Yorklular yavaş yavaş metro sistemine kullanmaya başlıyor. Büyükşehir Taşımacılık İdaresi (MTA) geçtiğimiz Mart ayında günde ortalama 400 bin kez metronun kullandığını, bu sayının Nisan ayında yüzde 50 artarak 600 bine yükseldiğini açıkladı.

Toplu taşımacılık yetkilileri, salgın hastalık öncesinde günde ortalama 5 milyon seyahatin yapıldığı kent metrosunun kullanılma sayısı artmış olsa da normal sayılara yeniden dönülmesinin çok uzun bir süre alacağını kaydetti.

Kentte Mart ayında günde 400 bin ortalama kullanım sayısı olan belediyeye bağlı otobüslerin günlük kullanım sayısının da Nisan ayında 700 bine yükseldiği kaydedildi.

New York’ta son 24 saatte 105 kişi yaşamını yitirdi

New York Valisi Andrew Cuomo, Çin’de geçtiğimiz Kasım ve Aralık ayında ortaya çıkan salgın hastalığın daha sonra Avrupa’ya, oradan da New York’a geldiğini belirterek, ABD’nin sınırlarını 31 Aralık'tan itibaren kapatması gerektiğini ancak kararın aylar sonra alınması yüzünden ülkede çok fazla can kaybının yaşandığını savundu.

Vali Cuomo, çocuklarda saptanan ve Corona virüsüyle bağlantılı olabileceğinden şüphe edilen 159 vakayı incelediklerini kaydetti. Vali ayrıca, New York eyaletinde son 24 saatte eyalet genelinde toplam 105 kişinin salgın hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

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