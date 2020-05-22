“New York Haziran'ın İlk İki Haftasında Yeniden Açılabilir”

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kentte ekonominin Haziran ayının ilk iki haftası içinde yeniden açılabileceğini söyledi.

De Blasio salgın hastalıkla ilgili düzenlediği günlük basın toplantısında, ellerindeki verilerin, New York kentinde ekonomik faaliyetlerin Haziran ayının ilk yarısında yeniden başlatılabileceğine işaret ettiğini söyledi.

Bill De Blasio, New York’un hastaneye kaldırılma sayıları, yoğun bakım ünitelerinde yatan hasta sayısı, solunum cihazına bağlı hasta sayısı gibi çeşitli verilerle değerlendirilen eyaletin yedi kriterini yakın bir zamanda tamamlayabileceğini belirterek, ''Kentin aşamalı olarak yeniden açılmasının Haziran ayının ilk yarısında başlayacağını düşünüyorum. Bu tarih 1 ile 15 Haziran arasında bir tarihte olabilir'' dedi.

Başkan de Blasio, New York’un dört aşamalı yeniden açılma planının ilk aşamasında, inşaat, imalat ve toptan tedarik zincirleri ve kapıdan perakende satış yapan dükkanların yeniden açılabileceğini belirtti.

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