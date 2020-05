“New York Haziran'ın İlk İki Haftasında Yeniden Açılabilir”

New York’ta her dört kişiden biri yiyecek yardımına muhtaç

Başkan de Blasio, New York’ta her dört kişiden birinin yiyecek yardımına muhtaç olduğunu da belirterek, belediyenin 60 günde 32 milyon hazır yemek dağıttığını kaydetti. De Blasio, “Salgın hastalıkla birlikte kentte yiyecek yardım talebi ikiye katlandı. Günde iki milyon kişi yiyecek yardımı alıyor. Bu her dört New Yorklu'dan biri demek” diye konuştu.

New York plajlarında denize girme yasağı

Geçtiğimiz haftalarda hava sıcaklarının aniden artmasıyla New Yorklular'ın kentin plajlarına akın etmeleri yetkilileri yeni önlemler almak zorunda bıraktı.

Bu hafta sonu açılacağı belirtilen kentin plajlarında denize girme yasağı getirildi. Plajların sadece yürüyüş amacıyla bulundukları semt sakinleri tarafından kullanılabileceği belirtildi.

Başkan de Blasio, “Coney Island ve Rockaway plajları da dahil olmak üzere kentin plajları sadece sahilde yürüyüş yapmak isteyen semt sakinleri tarafından kullanılabilecek. Denize girilmeyecek. Plajda parti yapılmayacak. Kalabalıklar oluşturulmayacak ve sosyal mesafe kurallarına uyulacak'' dedi.