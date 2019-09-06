HABER

New York İsrail Başkonsolosluğunun bulunduğu caddede bomba alarmı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 19:53 | Son Güncelleme

ABD’nin New York kentinde İsrail Başkonsolosluğunun bulunduğu cadde, şüpheli bir paket ihbarı üzerine bir süre yaya ve araç trafiğine kapatıldı

NEW YORK (AA) – ABD’nin New York kentinde İsrail Başkonsolosluğunun bulunduğu cadde, şüpheli bir paket ihbarı üzerine bir süre kapatıldı.

Manhattan bölgesinin orta doğu kesimindeki 2’inci cadde ve bağlantılı sokaklar, içinde bomba ihtimali bulunan şüpheli bir paket ihbarı üzerine New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından kapatıldı.

Birleşmiş Milletler ana binasının ve birçok BM Misyonunun da bulunduğu Manhattan’ın en işlek bölgesinde polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak, İsrail Başkonsolosluğunun bulunduğu 2'inci caddeyi, yaya ve araç trafiğine kapadı.

NYPD'nin twitter hesabından yapılan açıklamada detay verilmezken, bomba imha ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerden sonra kapatılan sokak ve caddeler tekrar trafiğe açıldı.

Geçen ay Manhattan’ın iki ayrı bölgesinde, Fulton Street metro istasyonu ve Chelsea’deki sokağa bırakılan içi boş elektrikli tencereler. çevrede panik ve alarma neden olmuş, sabah işe gidiş saatinde gecikmelere sebebiyet vermişti.

New York Polisi, daha sonra çevredeki güvenlik kameralarından tespit ettiği 26 yaşındaki Larry Kenton Griffin adlı şüpheliyi sahte bomba yerleştirmekten tutuklamıştı.

PARTNERTaşı toprağı altın İstanbul'un ismi bakın nereden geliyor!Taşı toprağı altın İstanbul'un ismi bakın nereden geliyor!
Bozcaada'da 20'nci Kültür, Sanat ve Bağbozumu Festivali başladıBozcaada'da 20'nci Kültür, Sanat ve Bağbozumu Festivali başladı
TSK ve MİT'ten ortak operasyon!TSK ve MİT'ten ortak operasyon!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İSRAİL Başkonsolosluğu New York Polis Departmantı (NYPD) şüpheli bir paket

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den 'Yenikapı' açıklaması

AK Parti'den 'Yenikapı' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açık açık uyardı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açık açık uyardı!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si şaşırttı!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si şaşırttı!

Müge Anlı'da ormanda cinsel ilişki itirafında sıcak gelişme!

Müge Anlı'da ormanda cinsel ilişki itirafında sıcak gelişme!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Mahkemeden flaş Canan Kaftancıoğlu kararı

Mahkemeden flaş Canan Kaftancıoğlu kararı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

11.59'da deprem oldu! Bu kez...

11.59'da deprem oldu! Bu kez...

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

HDP'li başkan gözaltına alındı!

HDP'li başkan gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
O ilçede panik! 70 kişi birden hastaneye kaldırıldı

O ilçede panik! 70 kişi birden hastaneye kaldırıldı

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik helikopter uçuşu açıklaması

Bakan Akar'dan kritik açıklama!

Son dakika... Maltepe'de hareketlilik! Pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı: Yaralılar var

Pompalıyla saldırdı! Yaralılar var...

Tunceli'de ortalık karıştı! Havaya ateş açınca linç etmek istediler

Tunceli'de ortalık karıştı! Pompalıyla ateş açınca...

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-14' uygulaması

İstanbul'a karadan ve havadan abluka! Birçok nokta tutuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.