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New York İşsizliğe Çare Arıyor

02.04.2022 04:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de işsizlik oranının yüzde 3,6 oranına gerilediği açıklansa da, farklı eyaletlerdeki bazı metropol kentlerdeyse durum bunun tam tersi bir seyir izliyor. New York kentindeki işsizlik oranının Manhattan’da yüzde 7,6 olduğu, bu oranın kentin diğer bölgelerinde daha da yüksek olduğu belirtildi

New York İşsizliğe Çare Arıyor

NEW YORK - ABD’de bugün açıklanan işsizlik oranı, geçtiğimiz ay yeni istihdam edilen 431 bin kişiyle yüzde 3,6 oranına geriledi. Ülkede işsizlik farklı eyaletlerdeki bazı metropol şehirlerdeyse gerilemek yerine arttı.

New York kentindeki işsizlik oranının Manhattan’da yüzde 7,6 olduğu, bu oranın kentin diğer bölgelerinde daha da yüksek olduğu ifade edildi.

Son verilere göre daha çok dar gelirlilerin yaşadığı Bronx bölgesinde işsizlik oranının yüzde 11,1 olarak tespit edildiği, kentte salgın hastalıktan orantısız etkilenen siyahların da yüzde 15,2’sinin işsiz olduğu belirtildi. İşsiz New Yorklular'ın yüzde 17’sini engellilerin oluşturduğu belirtildi.

Salgınla birlikte kapanan işyerlerinin, kentteki güvenlik sorunu yüzünden başka kentlere taşınan şirket merkez ve şubelerinin New York’taki işsizliği daha da tetiklediği kaydedildi. Yetkililer, salgın hastalığın New York kentinde ülkedeki diğer metropol kentlere göre daha büyük oranlarda hissedildiğini, kapanma süreleri ve salgına karşı alınan tedbirlerin de kentteki işsizliği tetiklediğini kaydetti.

New York’un diğer metropol kentlerin gerisinde kalma nedeninin, salgın sonrası yeniden açılmanın uzun sürdüğünden kaynaklandığını belirterek, "New York'un ekonomisi ofis ve eğlence sektörlerine çok daha bağımlı olduğu için daha yavaş bir toparlanma yaşıyor" dedi.

Salgının ardından, New York kentinde emlak satış fiyatları ve kiralar yükseldi, ancak Manhattan’ın orta bölgeleri ve Wall Street’in bulunduğu finans bölgesindeki ofisler, birçok çalışan evlerinden çalışmayı tercih ettiği için boş kaldı. Manhattan'daki özellikle hizmet, konaklama ve eğlence endüstrisindeki işletmelerin henüz tam olarak geri açılamadığı belirtildi.

New York’ta yaşanan işsizliği kentte artan silahlı saldırıların da tetiklediği, New Yorklular'ın güvenlik endişesiyle metroyu kullanmadıkları, metro yolcu sayısının salgın öncesi seviyelerin yüzde 60'ında kaldığı belirtildi.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, kent çalışanlarını işyerlerine geri döndürmeyi ana hedeflerinden biri haline getirdiğini belirterek, kentteki büyük şirketlerin tepe yöneticilerinden şehrin ekonomisini canlandırmak için çalışanları işyerlerine geri döndürmeye öncelik vermelerini istedi.

Son üç aylık istihdam ve çalışanların aldıkları maaş çekleri verilerine göre, New York kentinin en büyük cazibe merkezi olan Manhattan'da, 2020 yılı Mart ayına göre yaklaşık 275 bin daha az maaş çeki dağıtıldığı kaydedildi.

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