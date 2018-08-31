ABD'nin New York kentinin adının Snapchat gibi popüler uygulamalardaki haritalarda "Jewtropolis (Yahudi kenti)" olarak değiştirildiği ortaya çıktı.

New York Times'ın haberine göre, Snapchat, Citi Bike, StreetEasy gibi popüler uygulamalarda New York'un adının bu sabah itibarıyla "Jewtropolis" olarak değiştirildiği görüldü.

Söz konusu uygulamalar için entegre harita hizmeti veren Mapbox şirketinin yöneticisi Eric Gundersen yaptığı açıklamada bu aksiliğin "bir hatanın en çirkin türü" olduğunu belirtti.

Uygulamada günde birçok kez düzenleme yapıldığını belirten Gunderson, bu düzenlemelerin yayınlanmadan önce insanlar tarafından gözden geçirildiğini, bu kişilerden birinin New York için "Jewtropolis" düzenlemesi yaptığını belirtti.

Söz konusu hatanın bir saat içinde fark edilip düzeltildiğini, konunun soruşturulduğunu belirten Gunderson, "Çevrimiçi ortamlarda nefret söylemi olması korkunç. İnternet güvenli bir yer olmalı." ifadesini kullandı.

New York isminin değiştiğini fark eden birçok sosyal medya kullanıcısı ise ekran görüntüsü alarak tepkilerini yaptıkları paylaşımda dile getirdi.

