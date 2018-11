New York Kara Teslim Oldu 

New York’ta Perşembe öğleden sonra başlayan kar yağışı, hayatı felç etti. Gece yarısına kadar kentte etkisini hissettiren yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda köprü ve otoyolda trafik durma noktasına geldi. Yetkililer Central Park’ta kar kalınlığının 16 santimetreyi geçtiğini söyledi. New York’u etkisi altına alan kar fırtınası, 136 yıl önceki yağışı geçerek rekor kırdı. Yaklaşık sekiz saat sürekli yağan kar, ‘Kasım ayı için rekor yağışı’ olarak kayıtlara geçti.

New York’a yurt dışı ve uluslararası ulaşımın sağlandığı üç havaalanındaki uçak seferleri ya iptal edildi ya da gecikmeli olarak yapıldı.

Yetkililere büyük tepki

New York’un Kasım ayında kısa bir süre yağan kar yağışına esir olması büyük tepkilere neden oldu. Eleştirilerin odağında New York Belediyesi ve üç komşu eyalet, New York, New Jersey ve Connecticut arasında ulaşımı sağlayan Metropol Ulaşım İdaresi (MTA) vardı. New York Belediyesi ve MTA gerekli önlemleri almadıkları gerekçesiyle eleştirildi.

Birçok belediye otobüsünde zincir bulunmadığı, belediyeye bağlı araçların yeterince kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapmadığı ifade edildi. Akşam iş çıkışında mahsur kalan binlerce kişi sosyal medya hesaplarından yaşadıkları kaosun görüntülerini paylaşıp New York Belediye Başkanı Bill de Blasio’nun istifasını istedi.

Metro ulaşımında da özellikle sinyalizasyon sisteminde yaşanan arızalar nedeniyle kentin bazı bölgelerine seferler uzun gecikmelerle yapıldı.

Kentte büyük terminallerde mahsur kalan yolcular taksi ve Uber, Lfyt gibi özel ulaşım araçlarıyla evlerine dönmek istedi. Uber ve Lyft fiyatları gece boyunca yoğun talep yüzünden, bazı bölgelerde normal fiyatlarının beş, altı katına kadar yükseldi.