New York Kara Teslim Oldu 

New York’ta Perşembe öğleden sonra başlayan kar yağışı, hayatı felç etti. Gece yarısına kadar kentte etkisini hissettiren yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda köprü ve otoyolda trafik durma noktasına geldi. Yetkililer Central Park’ta kar kalınlığının 16 santimetreyi geçtiğini söyledi. New York’u etkisi altına alan kar fırtınası, 136 yıl önceki yağışı geçerek rekor kırdı. Yaklaşık sekiz saat sürekli yağan kar, ‘Kasım ayı için rekor yağışı’ olarak kayıtlara geçti.

Gecenin geç saatlerine kadar süren kar yağışı, toplu taşımayı durma noktasına getirdi. Kentin metro, otobüs, banliyö ve şehirlerarası tren seferlerinin yapıldığı Grand Central, Penn Station ve Port Authority gibi terminallerde iş çıkışı saatlerinde büyük kaos yaşandı. İş çıkışı evlerine dönmek isteyen yolcular birçok terminalde mahsur kaldı.

Trafik de durma noktasındaydı. Kenti, Connecticut ve New Jersey eyaletlerine bağlayan, köprü, tünel ve otoyollar kar yağışının neden olduğu trafik kazaları yüzünden saatlerce kapalı kaldı.