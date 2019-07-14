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New York karanlığa gömüldü: 70 bin ev ve iş yeri 5 saat elektriksiz kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 10:55 | Son Güncelleme

New York’un Manhattan bölgesinde, arıza nedeniyle yaklaşık beş saat süren elektrik kesintisi sonucu en az 70 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.New York’u 1977 yılında karanlığa gömen elektrik kesintisinin ardından 42 yıl sonra büyük bir elektrik kesintisi daha yaşandı.

New York’un Manhattan bölgesinde, arıza nedeniyle yaklaşık beş saat süren elektrik kesintisi sonucu en az 70 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.
New York’u 1977 yılında karanlığa gömen elektrik kesintisinin ardından 42 yıl sonra büyük bir elektrik kesintisi daha yaşandı. New York’un ticari, kültürel ve finansal merkezi olan Manhattan bölgesinde gece saatlerinde elektrik kesintisi meydana geldi. Cumartesi gecesini karanlığa gömen ve yaklaşık 5 saat süren elektrik kesintisi hayatı felç etti.
Bölgede, metro seferleri durdu, asansörde mahsur kalan onlarca kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kesinti nedeniyle bazı tiyatro gösterileri iptal edilirken izleyiciler sokaklarda bekletildi. Walter Kerr Tiyatrosu önünde Tiyatro oyuncuları dışarıda bekleyen izleyiciler için sokakta gösteri düzenledi. Trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle trafiğin durma noktasına geldiği Manhattan’da güvenlik en üst seviyeye çıkardı.

En az 70 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı
Elektrik dağıtıcısı Con Edison, New York’un en yoğun nüfuslu bölgesi olan Manhattan’da arıza nedeniyle meydana gelen elektrik kesintisi sonucu 70 binden fazla ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığını açıkladı. Con Edison’un CEO’su John MacAvoy, yaklaşık beş saat süren elektrik kesintisinin ardından arızanın giderildiği ve bölgeye elektriğin yeniden sağlandığı duyurdu. Elektriğin gelmesinin ardından New Yorklular hep bir ağızdan sevinç çığlıkları attı.
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da elektrik kesintisinin teknik bir arızadan kaynaklandığını açıkladı. New York’ta 1977 yılındaki elektrik kesintisi nedeniyle, 9 milyon kişi 25 saat elektriksiz kalmıştı.

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