New York Karanlık Günlerine Geri mi Dönüyor?

Birkaç yıl önce ABD ve dünyanın sayılı güvenli kentleri arasında gösterilen New York, organize, semt çeteleri arasındaki silahlı çatışmaların yaşandığı, cinayet, gasp, soygun ve hırsızlığın zirve yaptığı yıllar öncesindeki kabuslu günlerine geri mi dönüyor?

Pandemiyle birlikte son iki yılda başta silah şiddeti olmak üzere tırmanan suç oranları, kış mevsiminde eksi 20 dereceyi bulan dondurucu soğuklara rağmen azalmadı.

New York Emniyet Müdürlüğü geçen haftaki suç oranlarının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 60 arttığını açıkladı.

New York’ta, bugün açıklanan son polis verilerine göre, kentteki 77 polis karakol bölgesinin 72’sinde işlenen suçlar geçtiğimiz yıla oranla arttı. Sadece beş karakol bölgesinde işlenen suçlar ya 2021 yılı seviyelerinde kaldı ya da azaldı.

New York Emniyet Müdürlüğü (NYPD) verilerine göre suç oranları geçtiğimiz yıla oranla en fazla Queens bölgesinin Elmhurst semtindeki 110’uncu Karakol bölgesinde geçen yıla göre yüzde 142'den fazla arttı. Son verilere göre New York’ta artık hiçbir semtin güvende olmadığı görülüyor.

Silahlı kişiler kentte artık gündüz vakti en kalabalık bölgelerde bile silahlarını ateşlemekten çekinmiyor. Gündüz saatlerinde mağazalara yönelik silahlı soygunlar yapılıyor. New York’un bazı bölgelerinde ise geceleri silahlı gasp olayları giderek artıyor. New York metrosunu özellikle gece saatinde bazı bölgelerde kullanmak cesaret istiyor. Metrolarda, gasp, hırsızlık cinayet ve yaralamalar artıyor.

Kentte ırkçı saldırılar da yükselişte, Asyalılar’a yönelik saldırılar hız kesmeden devam ediyor. Yahudilere karşı işlenen ırkçı saldırılar ise geçtiğimiz yıla göre yüzde 275 artış gösterdi.

Harlem eski günlerine mi dönüyor?

Başkan Bill Clinton döneminde yapılan iyileştirmelerle pekçok kent sakinin yaşayabileceği bir semte dönüşen, siyahların çoğunlukla yaşadığı Harlem’de ise ibre tersine dönüyor. Son raporlar Harlem’in yeniden geçmişteki güvensiz günlerine döndüğünü gösteriyor. Harlem’de suç oranlarının geçtiğimiz yıla göre çok büyük bir oranında arttığı belirtiliyor. Bugün yayınlanan son veriye göre Harlem'in 26’ncı Karakolunun bulunduğu bölgede suçlar geçtiğimiz yıla oranla yüzde 122 arttı. Bölgeye sonradan yerleşenler de artık semti birer birer terk ediyor.

Son 48 saatte en az 5 kişi silahla vurularak öldürüldü

Kentin bazı bölgelerinde çıkan çatışmaların arasında kalıp serseri bir kurşunun hedefi olan aralarında bebek ve çocuklarında bulunduğu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Serseri kurşunların son hedefi dün öğleden sonra Bronx bölgesinde kaldırımda yürüyen bir kadın oldu. İki gurup arasındaki silahlı çatışmanın ortasında kalan kadın yaşamını yitirdi.

Silah şiddeti New York’ta son 48 saatte de hız kesmedi. Bronx, Quuens ve Brooklyn bölgelerinde çıkan silahlı çatışmalarda en az beş kişi yaşamını yitirdi, bir o kadar kişi de yaralandı. Geçtiğimiz hafta New York’ta silah şiddetini sonlandırmak için aralarında ABD Başkanı Joe Biden ve Adalet Bakanı Merrick Garland’ın da olduğu ve bazı Kongre üyelerinin New York Belediye Başkanı Eric Adams, polis ve savcılarla yaptığı toplantının dört gün sonrasında kentteki silah şiddeti nedeniyle en az 8 kişi yaşamını yitirdi.