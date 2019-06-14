New York kızamık salgının ardından dini gerekçelerle aşıdan muaf olma uygulamasını kaldırdı

New York Senatörü Brad Hoylman da, "Bilimi aşılarla ilgili yanlış bilgilendirmenin önüne koyuyoruz ve aşı yapılmayan çocukların ve yetişkinlerin, hamile kadınların ve doğmamış bebeklerin, ki bu onların suçu değil, hakları için harekete geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yasayı öneren Demokrat Jeffrey Dinowitz, "Tevrat'ta, İncil'de, Kuran'da ya da herhangi başka bir yerde aşı olmamanın söylendiğini görmedim" dedi.

New York'taki bu yeni yasa, ailelerin dini gerekçelerle çocuklarının okula gidebilmeleri için gerekli olan aşılardan muaf tutulması uygulamasını kaldırıyor.

Ülkede salgın hastalık son 27 yılda ilk kez bu kadar fazla görülüyor.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) geçen ay, 2000 yılında kızamığı ülkeden bertaraf eden ABD'nin bu statüsünü kaybedebileceği uyarısında bulundu.

Yasayı, kabul edildikten sonra birkaç saat içerisinde imzalayan Eyalet Valisi Andrew Cuomo, "Bilim, kristal kadar berrak: Aşılar güvenli, etkili ve çocuklarımızı sağlıklı tutmanın en iyi yolu."

"İnanç özgürlüğünü anlayıp, ona saygı duysam da, ilk görevimiz kamu sağlığını korumak ve bu önlemi yasalaştırarak, daha fazla bulaşmasını engelleyecek ve salgını kontrol altına alacağız."

New York'taki kızamık salgınının 3'te 2'sinin Brooklyn'deki Williamsburg mahallesinde yaşayan Ortodoks Yahudidiler arasında görüldüğü kaydediliyor.

California, Mississippi, Batı Virginia ve Maine eyaletlerinde de sağlık sorunu harici muafiyet okul çağındaki çocuklar için kaldırıldı.

Benzer muafiyetler diğer 45 eyalette sürüyor, ancak kanun koyucular bu eyaletlerden bazılarında muafiyetleri kaldırmak için harekete geçmiş durumda.

Yasa protestolar arasında geçti

Albany'de yer alan hükümet binasında, yasa geçtikten sonra gergin anlar yaşandı.

Aşı karşıtı protestocular "utanın" diye bağırırken, bir protestocu yasayı öneren Demokrat Jeffrey Dinowitz'i kastederek, "Senin için geri döneceğiz Jeffrey!" ifadelerini kullandı.